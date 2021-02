Tras un inicio extremadamente volátil en febrero para los precios de los productos que componen la canasta básica alimentaria, el alza inflacionario continuó de una forma más acotada durante la segunda y tercera semana del mes. Sin embargo, el final de la segunda quincena marcó un fuerte avance, en especial de los alimentos.

De acuerdo a un informe de la consultora LCG al que pudo acceder El Destape, en la cuarta semana de febrero la suba de precios de los alimentos promedió 1,2%. De esta forma, se aceleró 0,7 puntos respecto a la semana anterior, en un contexto volátil.

Desde una perspectiva más amplia, el índice de alimentos y bebidas presentó una inflación mensual promedio de 4,1% en las últimas cuatro semanas y 3,2% medida punta a punta en las mismas semanas. Estos niveles de precios dejan un arrastre del 1,3% para la primera semana de marzo.

En esta oportunidad, el segmento lácteos y panificados fue de los apartados con mayor variación, con panificación y carnes por debajo. De acuerdo al informe, la inflación "Sin Carne" fue del 1,1%.

- Lácteos y huevos: 2,5%

- Productos de panificación, cereales y pastas: 1,7%

- Carnes: 1,5%

- Verduras:1,2%

- Bebidas: 0,5%

- Azúcar, miel, dulces y cacao: 0,5%

- Comidas listas para llevar: 0,3%

Cabe destacar que el 9% de la canasta relevada presentó aumentos de precio, una suba en relación a la semana anterior. En este aspecto, la consultora concluyó: "La inflación mensual se mantiene en niveles altos pese a la desaceleración. En las últimas 4 semanas, frutas (5,8%) y carnes (5,2%) sostienen los mayores aumentos".

Prudencia en el Gobierno

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anticipó que febrero presentará un descenso de la inflación frente al mes de enero, que alcanzó al 4%. Aún así, el ministro reconoció que el tema precios los tiene “ocupados, trabajando en todos los órdenes”.

En la primera reunión sectorial de precios y salarios, Kulfas dialogó con empresarios y trabajadores de la cadena de valor alimenticia. La cita se dio luego de que el sector marque aumentos por encima de la ya elevada inflación de los últimos meses y de que el Gobierno aplique sanciones por incumplimientos de precios máximos.

El funcionario propuso cinco ejes sobre los que trabajar: insumos alimenticios, insumos no alimenticios, costos de logística, funcionamiento del programa de Precios Máximos, productividad. El primero de estos puntos se planteó en línea con lo que el Gobierno ya avanza en las mesas de trigo y maíz. Respecto a los insumos no alimenticios se dialogó sobre los industriales, tanto los del agro como los de las siguientes etapas de fabricación.

Al respecto, advirtió que detectaron subas en insumos, tanto en la fase primaria, agroquímicos, como en la fase industrial. Muchos de ellos, aclararon, no encuentran justificativo razonable, por lo que buscarán resolverlo a través del diálogo, confiaron fuentes oficiales a El Destape. No obstante esto, Kulfas les aclaró: "Esta mesa no es para buscar culpables sino para encontrar soluciones".