Tras un tercer trimestre complicado, la industria volvió a recuperarse en noviembre

La capacidad instalada creció luego de dos meses. Cuáles son las perspectivas del sector para lo que sigue.

Luego de un tercer trimestre y un inicio del cuarto complicados por la falta del acceso a dólares para la importación, la industria volvió a mostrar signos de recuperación en noviembre, liderada por el sector metálico y el energético.

Tras las restricciones a las importaciones establecidas por el Gobierno a fines de junio pasado, el tercer trimestre y octubre de 2022 mostraron una baja general en la mayoría de los indicadores industriales, en lo que significó un corte en la recuperación que el sector había tenido desde la paulatina salida de la pandemia.

Así lo pone de manifiesto el informe de "Indicadores industriales y expectativas" de la Unión Industrial Argentina, que se conoció el último viernes y abarca hasta el décimo mes del año pasado.

Segun esta presentación a la que accedió El Destape, la producción industrial (en su gran mayoría pyme) mostró en octubre una caída intermensual (sin estacionalidad) del 0,9%, la cuarta consecutiva. De hecho, solo un 20% de las empresas tuvo ese mes una suba en la producción, mientras que un 30% manifestó haber sufrido una baja.

No se trata del único indicador negativo. En octubre, según la UIA, las ventas internas, las exportaciones y la creación de empleo industrial tuvieron el peor registro desde al menos enero de 2022. "En particular, el stock de insumos y materias primas alcanzó el valor más bajo de toda la serie", agrega el informe.

En el plano de las expectativas, solo el 28% de las empresas manifestó una perspectiva de mejora para los meses venideros, cinco puntos menos que en julio y 18 puntos menos que en abril previo.

El panorama que muestra la UIA también se trasladó a los números oficiales. El informe de capacidad instalada de la industria que elabora mensualmente el Indec reveló que en octubre esta tuvo un promedio de 66,7%, tocando su mínimo desde marzo de 2022.

La recuperación industrial a partir de noviembre

Sin embargo, este escenario de aparente fin para la recuperación industrial post pandemia parece haber comenzado a revertirse. El mismo índice de capacidad instalada elaborado por el organismo estadístico exhibió un rebote en noviembre pasado para alcanzar un 68,9%, un número superior al de los dos meses anteriores. La cifra es también cuatro décimas superior a la registrada en noviembre de 2021, antes del parate generado por la tercera ola de coronavirus.

La recuperación estuvo liderada por los sectores metálico y energético. Concretamente, la máxima capacidad instalada de la serie la registró el rubro de industria metálica, que alcanzó el 86,8%, seguido por minerales con el 80,7%, petróleo con el 79%, industria química con el 74,4% y papel y cartón con el 73,4%.

Esto no quita que el rebote haya sido dispar. Por debajo del promedio se ubicaron rubros como alimentos y bebidas (68,2%), automotriz (66,2%), textiles (56,3%) y metalmecánica (54,3%), entre otros.

De cualquier modo, la evolución para algunos rubros de este segundo grupo muestra signos positivos en la comparación interanual: Por un lado, alimentos y bebidas, que creció 1,6 puntos respecto a noviembre de 2021. Por otro, la industria automotriz, que en el mismo período creció 2 puntos y suma perspectivas favorables tras el acuerdo con Sergio Massa para eliminar las retenciones a las exportaciones adicionales que realicen en 2023.

Las industria en los meses que vienen

Aunque todavía es temprano para determinarlo fehacientemente, la perspectiva de la industria arroja algunos síntomas alentadores para diciembre y los meses venideros. La CAME, por su parte, anticipó a este portal que en el último mes de 2022 relevó un incremento del 1,6% en la actividad industrial pyme interanual.

Si bien agregó que se registró "una leve disminución de la capacidad instalada con respecto a noviembre", esta disminución intermensual es recurrente en esta época del año por el inicio de las vacaciones. Por el mismo motivo, sería esperable ver una baja intermensual de la capacidad instalada en enero, aunque la comparación interanual probablemente se vea favorecida por las suspensiones de enero de 2022 en medio de la tercera ola del covid.

Daniel Rosato, titular de Industriales Pymes Argentinos (IPA), afirmó del mismo modo que habrá "un enero y febrero con caída por las vacaciones y la falta de insumos", pero que la industria "tiene que arrancar en marzo".

Al respecto, agregó que para 2023 "las proyecciones en algunos sectores como hidrocarburos, petróleo, gas o minería son muy buenas", mientras que también auguró un buen año para las pymes proveedoras de sectores como el automotriz o el químico, gracias a las inversiones previstas en ellos.

De todos modos, el principal desafío para el rubro industrial seguirá siendo la disponibilidad de dólares para la importación, que no deja de generar incertidumbre. "No sabemos qué va a pasar. Si Argentina estará en condiciones de tener dólares, si el Gobierno tendrá dólares para hacerle frente. Si no, tendremos un año complicado", sostuvo el empresario pyme, aunque arriesgó que "si todo va bien, tendremos un muy buen año con una muy buena perspectiva para 2024".