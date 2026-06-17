La industria aceitera le mete presión a Caputo por la privatización del Paraná

La novela por la definición de la licitación para el dragado, balizamiento y cobro del peaje sobre la Vía Navegable Troncal (VNT) sumó un nuevo capítulo. Los representantes de la Cámara de la industria Aceitera (la CIARA – CEC), que reúne a las principales empresas “usuarias” de la VNT, le enviaron una carta al ministro de Economía, Luis Caputo, para que termine de definir el ganador de esta compulsa internacional que volverá a privatizar el río Paraná por los próximos 30 años.

“La prolongación indefinida del esquema transitorio contradice el espíritu de los decretos mencionados y genera incertidumbre regulatoria incompatible con un servicio público esencial”, indicaron los empresarios que también vienen pateando fuera del arco la discusión paritaria con los trabajadores aceiteros que reclaman una recomposición de sus haberes acorde a la variación de la canasta de los obreros el sector -llevan adelante su propio índice- y no por lo que marca el INDEC. Hasta el momento rige una conciliación obligatoria que podría extenderse hasta el próximo 25 de junio.

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La novela también incluyó otra carta pero de la empresa DEME también dirigida a Caputo para manifestarle que si le otorgasen el contrato podrían reducir la tarifa un 17% adicional que se sumaría a la rebaja del 15% ya incluida en los pliegos. También le expresaron al ministro que la empresa cuenta con el aval del Gobierno norteamericano. Jan De Nul, la dragadora belga que clasificó primera luego de la apertura de los tres sobres, sigue a la espera de que la confirmen como ganadora.

Sea cual sea el resultado, el proceso licitatorio consolida un esquema de entrega de las capacidades estatales de control sobre sus ríos, que durante la administración Milei también incluyó el intento de reforma de la Marina Mercante.

No quieren pagar IVA

Además de la incertidumbre jurídica por la indefinición del proceso licitatorio, la cámara que nuclea a los principales agroexportadores del país también le presentaron a Caputo un argumento económico, según informó el periodista Mariano Galíndez en un artículo publicado en el portal Rosario3: el cobro del IVA a las empresas dragadoras y su impacto en el costo del peaje.

Resulta que el peaje internacional está exento de IVA, pero las empresas dragadoras reclaman que cuando compran los insumos que necesitan, como podrían ser el combustible o maquinarias, deben pagar un IVA que no pueden descargar. Básicamente, quieren dejar de pagar IVA.

Las empresas nucleadas en la CIARA CEC le reclamaron a Caputo que les formalice la exención del pago de este impuesto en los servicios de dragado y balizamiento.

DEME otra carta para Caputo

La empresa belga DEME, que quedó segunda tras la apertura del tercer sobre del proceso licitatorio, le envió una misiva a Caputo para cuestionar el proceso licitatorio y acercar una nueva propuesta para que sea considerada por fuera del proceso conocido hasta el momento.

“Mantenemos nuestra oferta en el marco de la actual Licitación de la VNT, nos preocupa que los términos del proceso licitatorio no permitan a la ANPYN considerar el alcance integral de nuestra propuesta al momento de evaluar el Sobre 3, pese a los beneficios que nuestro consorcio propone para la economía argentina. Por lo tanto, por la presente le anticipamos nuestra disposición a presentar una propuesta de iniciativa privada y, en caso de que dicha iniciativa sea declarada de interés público por el Poder Ejecutivo, a participar en una nueva licitación bajo condiciones económicas más convenientes para el interés público argentino que las previstas en la actual Licitación de la VNT”, puede leerse en la carta.

Lo que le propusieron al ministro fue una suerte de descuento en la tarifa del peaje del 17,4% respecto del piso tarifario impuesto por las condiciones actuales de la Licitación de la VNT, que se sumaría al 15% que ya estaba incluido en el esquema de bandas tarifarias de los pliegos cuestionados.

“Proponemos una tarifa máxima de 4,77 dólares por tonelada transportada y la eliminación del piso tarifario impuesto de 5,78 dólares. Esto podría traducirse en un ahorro nominal de, al menos, USD 2,5 mil millones para los usuarios de la VNT a lo largo del plazo concesional de 25 años”, agregaron.

Como elemento adicional, también incluyeron en el documento los vínculos que mantienen con los Estados Unidos. “Consideramos que este proyecto es de gran importancia para la competitividad y el clima de inversión de la Argentina, así como para los intereses comerciales y estratégicos de Estados Unidos. Una adjudicación exitosa a inversores líderes con base en Estados Unidos constituiría una sólida validación de mercado del programa de reformas del Presidente Milei y fortalecería aún más la relación bilateral”, puede leerse al comienzo de la carta.

Estados Unidos posee un especial interés sobre la gobernanza del río Paraná como epicentro para una suerte de monitorio territorial sobre la Argentina, la Triple Frontera y el acuífero guaraní en línea con el Corolario Trump para la Doctrina Monroe.

Aceiteros

Los trabajadores aceiteros no ceden ante las presiones de las patronales y quieren negociar su recomposición salarial en función del costo de vida de los obreros aceiteros que manejan un índice diferente al establecido por el Indec. La diferencia metodológica en la manera de medir la variación salarial no es menor. Forma parte de la puja distributiva, que es mucho más que lo que marca el organismo oficial.

El 18 de junio finaliza la conciliación y es muy probable que la Secretaría de Trabajo la extienda una semana más hasta el 25 próximo, sobre la base de sus potestades. Hasta el momento, CIARA se muestra bastante intransigente en la negociación. “La propuesta presentada es la única viable para defender los salarios aceiteros”, dijeron en un comunicado.