Prieto: "El IC es una apuesta ambiciosa para visibilizar el peso de los cuidados en la economía"

La directora nacional de Economía, Igualdad y Género, Sol Prieto, destacó que el Índice de Crianza "es una apuesta ambiciosa y a la vez un paso más para visibilizar y considerar el peso de los cuidados sobre nuestra economía".

Prieto explicó que "los cuidados motorizan toda la vida social y productiva de un país", y precisó que "la distribución del trabajo no remunerado es estructuralmente desigual, ya que nueve de cada diez mujeres realizan estas tareas que les insumen en promedio seis horas y media diarias".

Asimismo, señaló que "de acuerdo con datos de Unicef, en tres de cada cinco hogares en los que no vive el progenitor varón no se recibe la obligación alimentaria en tiempo y forma”, y precisó que “según los resultados encontrados en una encuesta de la provincia de Buenos Aires, los jueces tardaban más en fallar porque no tienen un valor de referencia para establecer la obligación alimentaria”.

“Entonces generar un valor de referencia que sintetice los gastos en bienes y servicios básicos y en cuidados es muy importante", destacó la funcionaria.

Prieto subrayó que el índice "es un paso adelante para empezar a resolver este problema”.

“Primero, al evidenciarlo como tal. Segundo, generando un valor de referencia sobre el costo de criar niños y niñas”, afirmó.

Aseguró que “es una apuesta ambiciosa y a la vez un paso más para visibilizar y considerar el peso de los cuidados sobre nuestra economía".

De acuerdo a cifras del Indec, la tasa de empleo de las mujeres jefas de hogares monomarentales es 26,6 puntos porcentuales más alta que la de las mujeres en general”.

Sin embargo, sus niveles de informalidad son más altos, ya que dos de cada diez de ellas se emplea como trabajadora de casa particular, que es el sector con mayores niveles de informalidad y menores salarios de toda la economía.

Prieto subrayó que “además de las horas que transcurren en el trabajo remunerado, las jefas de hogar monomarental pasan muchas horas al cuidado exclusivo de sus hijos e hijas”

En los hogares con dos o más niños y niñas menores de 13 años, las mujeres destinan en promedio más de diez horas por día al trabajo no remunerado, según el Indec.

“Esto constituye más de una jornada laboral", remarcó la funcionaria, quien explicó que “al tratarse de hogares que, en su mayoría, están provistos de un solo ingreso laboral, en muchos casos las jefas de hogar monomarental recurren al financiamiento para poder afrontar los gastos del hogar".

De acuerdo a datos relevados por la CEPAL y el Ministerio de Economía, el 59% de los hogares a cargo de una mujer destina más de la mitad y hasta casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos, y este endeudamiento se destina en siete de cada diez casos a la provisión de comida y medicamentos.

Con información de Télam