El saldo comercial de enero cayó más de 80% y se acortó el ingreso de dólares

La balanza comercial registró en enero un superávit de apenas 142 millones de dólares, con un resultado positivo por decimocuarto mes consecutivo, de acuerdo con el relevamiento de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del Indec. A pesar de una mejora del 6,7% en los términos de intercambio, el saldo se desplomó un 81,9% en relación al mismo mes del año pasado.

En enero, las exportaciones totalizaron U$S 5.890 millones, lo que representó un aumento interanual del 9,1% impulsado principalmente por un incremento de 12,5% en las cantidades exportadas, mientras que los precios registraron una caída de 2,9%. Las importaciones sumaron U$S 5.748 millones, con un incremento interanual de 24,6%, explicado principalmente por un aumento de 37% en las cantidades importadas, mientras que los precios disminuyeron un 9%.

"En comparación con el mismo mes de 2024, el saldo se redujo en U$S 643 millones, principalmente debido al incremento en las cantidades importadas, que superó al de las exportadas, a pesar de un aumento del 6,7% en el índice de términos del intercambio", señaló el Indec. Como resultado, el intercambio comercial (exportaciones más importaciones) aumentó 16,3% en relación con igual mes del año anterior y alcanzó un monto de U$S 11.638 millones.

En cuanto a las exportaciones, todos los rubros registraron subas, salvo productos primarios, que disminuyó 5,4% (-U$S 88 millones) por un descenso de 11,7% en los precios, ya que las cantidades aumentaron 7,2%. El que más se elevó fue combustibles y energía, que llegó a U$S 879 millones, y representó un crecimiento de 23,7% (U$S 168 millones). Las cantidades aumentaron 33,7% y los precios descendieron 7,9%. El mayor incremento se reflejó en petróleo crudo (U$S 236 millones).

Las exportaciones de manufacturas de origen industrial fueron de U$S 1.418 millones y registraron una variación positiva de 16,4% con respecto a enero de 2024; mientras que las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron U$S 2.069 millones y aumentaron 11,4%. En cuanto a las importaciones por rubros, todos registraron subas con excepción de combustibles y lubricantes, que disminuyó 32,5%. El uso económico que más creció fue el denominado "resto", con una suba de 122,6%, debido a la mayor compra de bienes despachados mediante servicios postales (couriers).

Balanza comercial: con quién negoció Argentina

En este mes, Brasil fue el primer país de destino de las exportaciones (13,1% del total de las ventas argentinas al exterior) y el principal destino de los despachos hacia el Mercosur (75,8%). En relación con el intercambio comercial, se registró un déficit de USD 481 millones.

Estados Unidos fue el tercer país de destino de las exportaciones (9,4% de las ventas totales) y el primer destino de los despachos a nivel regional (87,8%). El intercambio comercial registró un saldo positivo de U$S 42 millones. Las ventas alcanzaron U$S 554 millones, con un aumento respecto a enero de 2024 de 24,7% (U$S 110 millones).

El comercio con la Unión Europea fue deficitario en U$S 430 millones. Las exportaciones totalizaron U$S 452 millones, con un incremento interanual de 0,6% (U$S 3 millones). De un total de veintisiete países, los cinco con los que se registraron mayores exportaciones concentraron el 66,7% de las ventas al bloque: Países Bajos (incluye el puerto de Rotterdam, tránsito hacia otros países), Italia, Irlanda, España y Alemania, en ese orden. El 33% de las exportaciones totales a la Unión Europea estuvo constituido por la venta de harina y pellets de la extracción del aceite de soja.

Por último, el intercambio comercial con China registró un saldo negativo de U$S 1.250 millones. Las exportaciones sumaron U$S 284 millones, con una caída interanual de 37,7%. El 61,7% de los despachos se concentró en tres productos: el primero fue carne bovina congelada y deshuesada, la cual registró un descenso del 36,7% en este mes; le siguieron, en orden de importancia, cebada en grano, excluida cervecera, con una baja respecto a enero de 2024 de 67,1%; y carbonato de litio, con una suba de 48,2%.