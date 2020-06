El INDEC realizará en 2021 la encuesta nacional de uso del tiempo y trabajo no remunerado

El INDEC realizará en 2021 la Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo y Trabajo No Remunerado (ENUT), que permitirá establecer distribución del tiempo entre el trabajo remunerado y no remunerado, las desigualdades que existen con perspectiva de género y demanda de servicios de cuidado que existe en el país. El relevamiento se pondrá en marcha en el segundo trimestre del año próximo y los resultados provisorios se conocerán en los últimos meses de 2021.

La Ley 27.532, sancionada a fines de 2019, estableció la inclusión de la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo en el Sistema Estadístico Nacional permanente, bajo un esquema de periodicidad de dos años. La inclusión de estos datos contribuirán a mejorar la captación de información y visibilizar la simultaneidad de las actividades.

La información permitirá dar cuenta de la desigual e injusta organización social del cuidado en nuestro país y caracterizar cómo las distintas instituciones que proveen cuidado se articulan en el entramado social y garantizan la satisfacción de necesidades según el estrato socioeconómico de pertenencia.

La organización social del cuidado es la forma en que las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias producen y distribuyen el cuidado. En Argentina, la organización social del cuidado depende principalmente del trabajo no remunerado que se realiza al interior de los hogares y recae, en mayor medida, sobre las mujeres.

El relevamiento dará visibilidad a quiénes pueden comprar servicios de cuidado en el mercado, quiénes no, cómo recae en las familias y lo que uno ve es que en los sectores populares el cuidado recae puntualmente en las familias y en las mujeres, según declaraciones consignadas por la agencia Télam.

Otra potencialidad de la encuesta será medir el valor económico del trabajo no remunerado, de manera de contribuir a ampliar y consolidar el sistema de cuentas nacionales al ofrecer una cuantificación del trabajo no remunerado y aportar insumos que permitan valorizarlo monetariamente. Algunos países de América Latina, como México y Colombia, estimaron el equivalente monetario del trabajo no remunerado y concluyeron que el tiempo dedicado equivale aproximadamente a un 20 por ciento del PBI.

A nivel nacional, el único registro precedente fue el módulo sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) realizada en el tercer trimestre de 2013.