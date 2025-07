Acusan maniobra del INDEC para medir la pobreza y mostrar que bajó

Agustín Salvia, titular del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, denunció públicamente que el Indec modificó la metodología de medición de la pobreza, generando una caída en la cantidad de pobres mayor que la esperada. El organismo estadístico, por su parte, asegura que este cambio no tiene ningún impacto en las cifras de pobreza publicadas.

"El Indec cambió el cuestionario (que se usa para medir la pobreza) en mayo del 2024, pero no lo informó. Subió un nuevo cuestionario y nunca lo informó. Recién descubrimos que había cambiado el instrumento de medición y que las bases de datos tenían otra fuente de información en marzo-abril de 2025", afirmó Salvia en diálogo con El Destape.

Se refiere así a las preguntas incluidas en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), a partir de la cual el Indec mide regularmente no solo la pobreza y la indigencia sino también otros aspectos clave como el nivel de empleo.

En ese sentido, el experto en pobreza de la UCA explicó que "el cambio (metodológico en la EPH) se había aplicado desde el cuarto trimestre del 2023 y se fue desarrollando durante todo el 2024, (pero) recién recibimos información en el 2025 y la única base de datos que tenemos con los cambios que se aplicaron es en el cuarto trimestre del 2024. No tenemos posibilidad de comparar hacia atrás el impacto que tuvieron esos cambios metodológicos".

Salvia explicó que ahora la medición de la pobreza "tiene algunos componentes, no mentirosos, sino incluso mejor medidos que antes". El problema radica en que al medir con diferentes parámetros los indicadores de los gobiernos pasados parece que la administración de Milei mejoró más de lo real la situación de las familias más necesitadas.

Concretamente, señaló que estas modificaciones introducidas en el cuestionario captan mejor ingresos no formales como "la AUH, la Tarjeta Alimentar, las pensiones no contributivas o los programas sociales". La AUH y la Tarjeta Alimentar tuvieron aumentos por encima de la inflación durante la gestión de Milei.

De este modo, lo que denuncia Salvia no es el cambio metodológico en sí sino que este cambio, por captar más ingresos, haya generado una baja más profunda en la pobreza que la que se hubiera dado si no se hubiera introducido. Y, sobre todo, denuncia que ese cambio no haya sido publicitado originalmente por el Indec, lo que impide saber cuál hubiera sido la pobreza antes del 2024 con esta nueva metodología.

En resumen, Salvia afirma que el gobierno de Javier Milei exagera la caída en la pobreza, que, según mediciones del Ministerio de Capital Humano a partir de la metodología del Indec, se ubicó en un 31% para el primer trimestre de 2025. Pero que lo hace, irónicamente, midiéndola mejor que antes a través de este cambio metodológico. "Hay una caída en la pobreza que es genunina, pero está exagerada en términos numéricos", señaló, en referencia tanto a esta modificación como a la capacidad real del consumo.

Qué dice el Indec

Ante la consulta de El Destape, fuentes oficiales del Indec afirmaron que, aunque se agregaron preguntas al cuestionario de la EPH, es "falso" que haya habido un cambio metodológico.

Al respecto, el Indec comunicó públicamente que desde el cuarto trimestre de 2024 se "incorporaron a las bases un conjunto de nuevas variables vinculadas a las temáticas abordadas por la EPH, como informalidad laboral de ocupados independientes y de asalariados, estrategias del hogar e ingresos no laborales, y nuevas escalas decílicas, entre otras". Y aclaró que esa nueva información "se suma a la habitual".

Del mismo modo, desde el organismo estadístico que dirige Marco Lavagna afirmaron que es mentira que las nuevas preguntas introducidas hayan tenido como impacto una mayor ponderación de ingresos no salariales, y que por lo tanto no generaron una mayor baja de la pobreza que la que se hubiera dado sin esas mismas preguntas.

Además, el Indec destacó, en un comunicado del 14 de abril pasado, que realizó una "actualización en el cuestionario de la EPH a partir del cuarto trimestre de 2023, en simultáneo con el inicio de difusión de resultados sobre informalidad laboral". Salvia, por su parte, denuncia que esta actualización no fue informada al momento de implementarse.