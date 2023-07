Impuestos: proponen claves para una reforma impositiva que promueva la igualdad

Altos funcionarios de 16 países de la región aprobaron en Cartagena, Colombia, el instrumento que establece la gobernanza de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria. Cómo modificar impuestos para beneficiar a los que menos tienen.

Ministros de Hacienda, Economía y Finanzas, y altos funcionarios de 16 países de la región aprobaron en Cartagena, Colombia, el instrumento que establece la gobernanza de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe, principal resultado de la Primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global incluyente, sostenible. Así lo señalaron en una declaración conjunta firmada este viernes en el marco del encuentro que contó con la presencia de autoridades gubernamentales, líderes políticos y representantes de organismos internacionales, regionales, multilaterales y de la sociedad civil.



Mientras candidatos de la oposición en la Argentina hacen (vuleven a hacer) campaña en una eliminación de impuestos, los principales países de la región se reúnen con el objeto de orientar a que las políticas tributarias internacionales y regionales propendan a ser inclusivas, equitativas, sostenibles ambiental y socialmente favorables al crecimiento, la reducción de las desigualdades y el cumplimiento del desarrollo.

Horacio Rodríguez Larreta hace campaña con la eliminación de un impuesto que el propio candidato implementó durante su segundo mandato. A poco menos de tres semanas para las PASO, sacó un spot publicitario. “Hagamos el cambio de nuestras vidas”, propone el candidato del PRO. “Están los que hablan de bajar impuestos y estamos los que lo hicimos”, dice el jefe de gobierno porteño. Se trata del cobro adicional del 1,2 por ciento a las tarjetas radicadas en la Ciudad de Buenos Aires.

El precandidato Javier Milei asegura tener en mente una serie de desregulaciones para facilitar y reducir los trámites burocráticos, además de reducir o eliminar algunos de los impuestos y las retenciones existentes, con el objetivo de incentivar la producción y las inversiones. Para compensar hará un fuerte ajuste del gasto en algunas áreas del Estado.

La precandidata Patricia Bullrich prometió que no haya retenciones al campo. "Sin retenciones el campo subió y logro rápidamente aumentar su producción, la retención nos retrasa", remarcó Bullrich. "Si salimos del cepo rápido, vamos a tener un crecimiento rápido en minería, gas, petróleo, servicios" y adelantó que ese programa "lo vamos a planificar entre el período de las elecciones y la asunción", aseguró la candidata a la PASO, quien también prometió reformas laborales, impositivas y un acuerdo con las provincias tanto a nivel fiscal e institucional.

“La región requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, sobre la base de marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas pero centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes, y mejora en la calidad y asignación del gasto. Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”, señaló en el encuentro el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, quien participó activamente en los debates de esta Primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global incluyente, sostenible y equitativa.

En momentos --y por varios años-- en que el Fondo Monetario limita la política fiscal de la Argentina, encontrar una solución superadora para evitar una reducción del déficit sin necesidad de fuerte ajuste. Tras la pandemia, la política fiscal de la región se caracterizó por una reducción del déficit fiscal producto de un aumento significativo de los ingresos públicos y de la disminución del gasto público que tuvo lugar debido al vencimiento de las medidas de emergencia que se habían adoptado el año anterior.

"El repunte de la recaudación tributaria, que alcanzó el nivel más alto de las últimas décadas, reflejó la reactivación de la actividad económica y, en algunos países, el aumento de los ingresos fiscales provenientes de los recursos naturales no renovables que tuvo lugar gracias a la cotización internacional favorable de las materias primas", señala el último informe de la CEPAL.

Para la campaña actual e prevé una fuerte desaceleración del crecimiento y el comercio mundial. La mayor volatilidad en los mercados financieros, así como el hecho de que se redujera el apetito de riesgo de los inversores, está afectando los flujos de capital que llegan a los mercados emergentes, lo que tiene consecuencias sobre la volatilidad cambiaria y el costo financiero de la deuda.

Frente a este panorama, se enfrentan retos importantes en lo que atañe a la política fiscal de la región. La mayor desaceleración del crecimiento debilitaría la recaudación tributaria, mientras que la aceleración de la inflación ha llevado a los bancos centrales a un manejo más restrictivo de la política monetaria, lo que podría tener un impacto negativo de la dinámica del crecimiento.

"El aumento de precios ejercería presión para que los países tomaran medidas que tuvieran impacto en las finanzas públicas, como otorgar subsidios y desgravar productos básicos y combustibles para limitar la erosión del poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los más vulnerables", señala el CEPAL. Según el organismo, "a mediano plazo resulta clave fomentar acuerdos fiscales que fortalezcan la recaudación de los impuestos sobre la renta y la propiedad para financiar el desarrollo sostenible y darle más progresividad al sistema tributario".

"Es deseable que las discusiones acerca del fortalecimiento de la recaudación se acompañen de nuevos compromisos para dar una orientación estratégica al gasto público y convertirlo en instrumento de desarrollo y para mejorar la eficacia y la transparencia en el uso de los recursos públicos", señala el informe.

Por su parte, en un paper denominado Serie Plan Estratégico 2021-2025, publicado por la AFIP, destaca la Importancia de los sistemas tributarios progresivos. "La política tributaria es una de las herramientas que dispone el Estado para modificar la distribución del ingreso y la riqueza a fines de mejorar la equidad distributiva y en este aspecto es tan importante como la política presupuestaria", señala el documento.

A su vez, la capacidad del Estado de obtener recursos de la sociedad de manera relativamente estable mediante su sistema tributario es la forma más sostenible de lograr autonomía para financiar las restantes funciones y atribuciones estatales. La equidad de un sistema tributario se mide en función de la capacidad del mismo para cobrar a quienes más tienen una mayor proporción de impuestos en relación de sus ingresos (equidad vertical) al tiempo de procurar el cobro de la misma proporción a quienes presentan igual nivel de ingresos (equidad horizontal). El grado de progresividad o regresividad de un sistema tributario dependerá de la cantidad de carga tributaria que se recaude de los ingresos más altos en relación a la que se recaude de los ingresos más bajos.

Los países subdesarrollados parten, además, de una situación de desigualdad mayor que los desarrollados por el carácter persistentemente heterogéneo de su estructura productiva y la concentración de los recursos, pero además poseen sistemas tributarios regresivos que agudizan la desigualdad, y luego deben realizar con la política de gastos el doble esfuerzo para compensar las desigualdades del mercado y las originadas por el sistema tributario.

A su vez, la equidad de un sistema tributario se mide en función de la capacidad del mismo para cobrar mayor proporción de impuestos en relación de sus ingresos a quienes más tienen (equidad vertical) tratando de cobrar la misma proporción a quienes presentan igual nivel de ingresos (equidad horizontal).

"La medición del grado de des-progresividad o regresividad del sistema tributario cobra relevancia a fin de rescatar esta importante herramienta de redistribución del ingreso que permitiría progresividad o regresividad del sistema tributario cobra relevancia a fin de rescatar esta importante herramienta de redistribución del ingreso que permitiría reducir las asimetrías más rápidamente en vez de amplificarlas, y por eso la AFIP lo ha incorporado como objetivo en su Plan Estratégico”, detalla el documento.

"La actual gestión de la AFIP está consustanciada con el objetivo de mejorar la progresividad del sistema tributario no sólo por cuestiones técnicas de búsqueda de equidad vertical sino también porque está convencida de que ésta es la única forma de lograr un sistema tributario sostenible en el tiempo que lo convierta en una herramienta útil en la construcción de una estrategia de desarrollo dirigida a la mejora en las condiciones de vida de toda la población. Por eso, no sólo importa recaudar más para poder aumentar las capacidades estatales sino hacerlo de forma más progresiva para que la política tributaria mejore y no empeore la igualdad de posibilidades y oportunidades de todos los integrantes de la sociedad", señala el informe.