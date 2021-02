Destacan la política tributaria argentina como ejemplo en Latinoamérica

Mientras la AFIP avanza con la reglamentación de la ley de Aporte Solidario y Extraordinario, las organizaciones e instituciones que forman parte de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social (Latindadd) instaron a los gobiernos de la región a promover políticas tributarias que terminen con la desigualdad y la evasión fiscal .

“Desde la sociedad civil tenemos que apoyar los pasos que está dando la Argentina y abogar por la construcción de un organismo supranacional que encabece esa lucha en la región”, remarcó Adrián Falco, uno de los referentes de Latindadd. La organización pidió a los gobiernos de la región que establezcan tributos a los patrimonios más grandes como forma de paliar las devastadoras consecuencias de la pandemia del coronavirus.

En esa línea, Falco resaltó las medidas de Argentina para implementar el Aporte Solidario y Extraordinario y colaborar con la transparencia fiscal. “La AFIP está intentando conocer la planificación fiscal de las empresas para saber los vacíos legales que tenemos como país y empezar a cubrir esos agujeros por donde se va el dinero. Es central que desde la sociedad civil apoyemos estas medidas”, aseguró.

Según el informe “Ahora o nunca: Impuestos a la riqueza y las grandes fortunas en América Latina y El Caribe”, un impuesto a las grandes fortunas tendría un potencial de recaudación en 20 países de la región mínimo de U$S 26.504 millones al año.

“El sistema tributario es la herramienta central para dirimir esa puja de poder que existe por los recursos. Para ello, es fundamental reforzar el rol que juegan las administraciones tributarias en la región. Cuando decimos le cobramos un impuesto a los más ricos´ hay que tener claro que esos ricos no son todos los ricos ni tienen la fortuna que declaran tener”, explicó el especialista.

Por otra parte, planteó la necesidad de avanzar en la construcción de un organismo supranacional que se ponga a la cabeza de la lucha contra la evasión fiscal en la región y que permita aunar esfuerzos entre sus miembros. Al respecto, propuso: “Si llegamos a recuperar a la Unasur, ése puede ser el organismo capaz de ponerse al frente de la puja por avanzar hacia una justicia fiscal real”.

“A la par de esto, tenemos que seguir discutiendo y derribando mitos que se escuchan a diario como que si no bajan la presión tributaria no vienen inversiones.´ Cuando una empresa decide invertir en un país que no quepa la menor duda que sabe cuánto van a invertir, cuántos impuestos va a pagar, cuántos empleados va a contratar, tiene su planificación fiscal armada. Una suba de un punto o 3 puntos de impuesto no cambia el panorama de esa empresa”, cerró Falco.