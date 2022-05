Massa, sobre la actualización del Impuesto a las Ganancias: "Ganaron los trabajadores"

El titular de la Cámara de Diputados formó parte del anuncio oficial y celebró la medida tomada por el Gobierno para "defender el poder de compra de los salarios".

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, formó parte del anuncio que se realizó este viernes en las escalinatas de acceso a Casa Rosada y celebró la actualización de la base no imponible del Impuesto a las Ganancias. Cabe resaltar que, tras la jornada de hoy, se confirmó que el piso se elevará de $225.000 a $280.792 mensuales a partir del 1° de junio próximo -y no desde el 1° de enero del 2023, como se había pactado en primer lugar-. "Ganaron los trabajadores, esto apunta a defender el poder de compra de los salarios", afirmó.

Al mismo tiempo, el titular de la Cámara Baja, que acompañó al ministro de Economía, Martín Guzmán y las autoridades de la CGT, Héctor Daer, Carlos Acuña y Pablo Moyano dijo: "El objetivo es que lo que el trabajador gana no lo pierda frente al Estado al momento de pagar los impuestos. El Estado tiene que propender a defender el poder de compra de los salarios". Además se indicó que el aguinaldo y los aumentos salariales acordados en partitaria no serán alcanzados por el impuesto.

Por otra parte, en el marco del mismo anuncio, Massa expresó: "Hoy el Presidente (Alberto Fernández) tomó la decisión de avanzar en la suba del mínimo no imponible, lo que nos permite mejorar, no solamente el ingreso de miles de trabajadores argentinos, sino además mantener la idea de que el salario es resultado del esfuerzo del trabajador y es una remuneración, no es ganancia". Mientras que, sobre la exclusión del aguinaldo, señaló: "Nuestra actitud, como Estado y legisladores, es la de propender a defender el poder de compra de los salarios".

En ese sentido, el presidente de Diputados consideró: "Subir el mínimo no imponible a más de 280 mil pesos y proteger el aguinaldo y la mejora en paritarias, para que no se los coma el Impuesto a las Ganancias, es una decisión del Presidente y de todo el Gobierno que tiene que ver con seguir en el camino de la recuperación del ingreso que tenemos como objetivo". Y sentenció: "Acá ganaron los trabajadores, que van a pagar menos de Impuesto a las Ganancias, a partir del trabajo coordinado del Presidente de la Nación y el Ministerio de Economía con el Congreso, y con cada uno de los que somos parte del gobierno y tenemos la responsabilidad de darle respuestas a la gente".

Es importante recordar que durante la jornada del jueves, Massa había enviado una carta al máximo mandatario y ministro de Economía reclamando la "inmediata actualización" del mínimo imponible antes de la llegada del mes de junio. Por esta razón, remarcó la importancia de "debatir y discutir" con el objetivo pricipal de "resolver los problemas de los argentinos"; y al mismo tiempo resalto que "no es ni malo ni pelea" sino que se trata de la búsqueda de "la mejor respuesta" para el pueblo".