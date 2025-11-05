Impuesto a las Ganancias: a partir de qué monto paga un trabajador en noviembre 2025

Cuál es el mínimo no imponible de Ganancias

Los trabajadores en relación de dependencia afrontan nuevos parámetros en el Impuesto a las Ganancias durante el segundo semestre de 2025, tras la actualización del 15,10% aplicada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). El ajuste responde a la inflación acumulada en los primeros seis meses del año y modifica las deducciones, escalas impositivas y montos mínimos de tributación, con impacto directo sobre el salario neto de los empleados.

Según la nueva tabla vigente desde noviembre, un trabajador soltero sin hijos comenzará a tributar a partir de ingresos brutos mensuales superiores a $2.843.590, mientras que el mínimo neto se ubica en torno a $2.360.180. En tanto, un empleado casado con dos hijos empezará a pagar Ganancias desde $3.771.045 brutos (o $3.129.967 netos). Para un soltero con un hijo, el piso de tributación será de $3.076.447 brutos.

Ganancias: cómo se calcula

Ganancias: deducciones actualizadas por ARCA

El organismo actualizó las deducciones generales que rigen entre julio y diciembre de 2025:

Ganancia no imponible: $4.211.886,94

Cónyuge: $3.966.752,72

Hijo: $2.000.447,87

Hijo incapacitado para el trabajo: $4.000.895,74

Deducción especial: $20.217.057,35

En tanto, para todo el año fiscal 2025, las deducciones definitivas serán ligeramente superiores, reflejando el impacto de la inflación acumulada.

Cuánto se paga de ganancias en noviembre

Menor presión tributaria y ajustes en las retenciones

La actualización busca aliviar la carga fiscal de los asalariados cuyos ingresos no crecieron al ritmo de los precios. Al elevar los pisos de deducción, varios trabajadores dejan de tributar o verán reducidas sus retenciones mensuales.

Por ejemplo, un empleado con sueldo bruto de $5.000.000 y sin cargas familiares verá reducida su retención mensual de $617.700 a $487.600, mientras que quienes perciban $2.500.000 o $3.000.000 —según la situación familiar— dejarán de tributar.

La liquidación anual del impuesto se realizará entre abril y mayo de 2026, momento en que se ajustarán las diferencias: si durante el segundo semestre se practicaron retenciones superiores a las debidas, los empleadores deberán reintegrar los montos retenidos en exceso. Asimismo, la ex AFIP incrementó los umbrales a partir de los cuales corresponde aplicar el procedimiento especial de revisión por parte del organismo. Para quienes integran el Segmento 11 definido por el organismo, la base mínima de cálculo se fijó en $250.000.000, mientras que para otros contribuyentes se coloca en $200.000.000.

Además, ARCA aclaró que a partir de 2027, estos montos se actualizarán automáticamente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC cada año, aplicando la actualización desde el 1 de marzo del año correspondiente.