Massa anunció cambios en Ganancias, rodeado de sindicalistas y trabajadores

Voces representativas de distintos gremios apoyan la medida que apunta a eliminar el impuesto sobre las escalas salariales más altas. Ya en la Plaza de Mayo, junto a Massa están Wado, Máximo y la primera plana sindical.

A la espera del anuncio de la suba del mínimo no imponible y el proyecto para eliminar el Impuesto a las Ganancias, diversos gremios se agruparon en las puertas del Ministerio de Economía para respaldar la medida que impulsa el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, para las elecciones 2023. Las centrales obreras se unieron en un reclamo transversal que protagonizó la agenda en los últimos años.

El secretario adjunto de la CGT, Héctor Daer, defendió la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a la Ganancia y señaló que no es una medida "ni oportunista ni electoralista", sino que se trata de la corrección de "un tributo injusto". En esa línea, remarcó: "Hablamos con él hasta el sábado a la tarde, hoy se estiman los detalles los cuales serían en dos etapas. Desde el 2013 viene cabalgando con el impuesto a las ganancias, no es una cuestión electoral, toma una decisión soberana que es cuestionada por el Fondo".

El ministro de Economía se mantenía reunido con las centrales sindicales por el envío de un proyecto de ley que busca que solo paguen los directores de sociedades anónimas, CEOs, gerentes, subgerentes y pensiones de privilegio. Mientras tanto, se establecerá un nuevo piso que sería un millón de pesos de salario bruto. El aspirante presidencial recibía a los principales dirigentes de la CGT y de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).

El proyecto que enviará Massa establece que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los trabajadores y jubilados, eliminando la "cuarta categoría" del gravamen a partir del 1 de enero de 2024. En la norma que se envía al Congreso se define una actualización semestral del piso, dado que las modificaciones son potestad del poder Legislativo. Tras la última modificación de las escalas y del mínimo no imponible en la actualidad, tributan Ganancias alrededor de 1,9 millones de trabajadores.

El Palacio de Hacienda proyecta que dejen de pagar el impuesto a las ganancias los salarios de hasta 1 millón de pesos brutos, equivalentes hoy en día a un salario neto de 680.000 pesos. Sin tributar Ganancias, ese salario pasaría a ser de 867.000 pesos netos (ya que se le seguirían debitando las cargas sociales).

Gremios respaldan la medida

"El salario no es ganancia, nos movilizamos a las 16 al Ministerio de Economía", convocó La Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, a través de sus redes sociales. Destacó que "los trabajadores bancarios de todo el país viajaron para dar su apoyo" al anuncio, del mismo modo que desde Camioneros congregó "10 mil trabajadores en respaldo a la decisión". El legislador de Frente de Todos subrayó: "Es un logro importantísimo. Siempre hemos sostenido lo mismo y es una alegría. El 90% de los trabajadores no pagaran Ganancias".

El diputado nacional del Frente de Todos y titular de la CTA, Hugo Yasky, también celebró la eliminación del Impuesto a las Ganancias. Estimó que "representa un incremento de hasta un 27% en los salarios" y describió al sistema actual como una "confiscación de los salarios" y que "está claro que siempre resultó ser un conflicto generó mucho rechazo".

Al encuentro fueron invitados los sindicalistas Daer, Hugo Moyano, Carlos Acuña y Palazzo, de la CGT; Yasky, de la CTA, y gremios que representan a petroleros y aeronavegantes, entre otros. Por su parte, el secretario general electo de ATE, Rodolfo Aguiar, que también participa de la reunión, sostuvo que ese tributo es "inconstitucional y consolida un régimen de recaudación impositiva absolutamente regresivo".