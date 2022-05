Guzmán dijo que "es fundamental que crezca el poder adquisitivo de los salarios"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró hoy que "es fundamental que crezca el poder adquisitivo de los salarios, que siga recuperándose a paso firme", al hablar en el almuerzo organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

En esa línea, el funcionario indicó que "las políticas de precios e ingresos que acompañan a las de programación económica van en ese objetivo".

En otro tramo de su exposición en el porteño Alvear Palace Hotel, el ministro sostuvo que "hay ir convergiendo a cero en las transferencias del Banco Central al Tesoro", tras lo cual advirtió que eso "no se puede hacer de golpe porque no sería efectivo para reducir la inflación. Ya ocurrió en 2018 y no tuvo éxito", recordó.

Consultado sobre el nivel de las tasas de interés, Guzmán expresó que "hay un sendero de normalización de la estructura de tasas para fortalecer la estabilidad cambiaria y desincentivar la dolarización de carteras. Esa es la línea sobre la que se seguirá actuando".

Por último, al ser consultado por los empresarios respecto a si los altos niveles de inflación van a hacer rediseñar las metas acordadas con el FMI, Guzmán explicó que los criterios sobre los que se evalúa el programa no tienen que ver con el índice de precios sino con "la acumulación de reservas, el sendero fiscal y la emisión monetaria".

Con información de Télam