Dólar agro: liquidación alcanzó hoy los US$574 millones y el Banco Central compró US$332 millones

El sector agropexportador concretó hoy la mayor liquidación diaria de divisas del corriente año por un monto de US$573,9 millones en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), lo que le permitió al Banco Central cerrar con un saldo positivo de US$332 millones, el volumen más importante en lo que va de 2023.

De esta manera, los exportadores de soja y subproductos liquidaron divisas por segundo día consecutivo en el marco de la nueva edición del PIE -que establece un tipo de cambio diferencial de $300 por dólar hasta el 31 de mayo para el complejo oleaginoso - tras los US$ 94 millones ingresados ayer.

La liquidación de dólares de hoy fue la mayor desde septiembre del año pasado cuando se encontraba vigente la primera edición del PIE, conocido como "dólar soja", según el analista de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana.

En este marco, la autoridad monetaria finalizó la jornada con una saldo positivo de US$ 332 millones y encadenó tres sesiones consecutivas con compra.

De esta forma, desde que comenzó el "dólar agro" a principios de la semana en curso, acumula compra por US$ 336 millones.

Durante la jornada se registraron Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) por 174.655 toneladas, de las cuales 124.900 toneladas corresponden a subproductos de soja, 38.670 toneladas a aceite de soja, 10.000 toneladas de poroto de soja y 1.085 toneladas de soja desactivada, detalló la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA).

Desde que comenzó el programa, el complejo sojero concretó declaraciones juradas de venta por 312.240 toneladas, casi la mitad de las registradas en el PIE II, que se llevó a cabo entre noviembre y diciembre del año pasado, y una tercera parte de lo observado en el PIE I, vigente en septiembre de 2022.

Más allá de los números de los dos últimos días, el nivel de actividad en el mercado de granos continúa siendo modesto en términos de comercialización del poroto.

El volumen promedio negociado durante la semana se ubicó en torno a las 100.000 toneladas.

En base a los últimos datos informados en el monitor SIO-Granos, la plataforma oficial que registra las operaciones realizadas durante la jornada, el volumen comercializado fue de 34.329 tonelada, a un precio promedio para la calidad "cámara" de $ 95.000 la tonelada.

Desde el sector exportador entienden que el volumen comercializado crecerá en los próximos días, una vez que los bancos terminen de adecuar los requisitos para la utilización de las denominadas cuentas "dólar linked", instrumento para depositar las compras de mercadería.

Ayer, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, dijo que "hasta tanto esas cuentas no estén activas, no se puede comprar granos porque no hay manera de pagarlos".

El denominado "dólar linked" prevé la apertura de cuentas en pesos que actualizan su valor de acuerdo a la cotización del dólar.

En este sentido, el dirigente empresario remarcó que el Banco Central "está trabajando de manera muy ágil" para su implementación.

Por el lado de las entidades bancarias señalaron que "entre 24 y 48 horas tardarán en adecuar los requisitos y abrir las cuentas nuevas. Calculamos que esta semana es de implementación para empezar fuerte la próxima semana", completó Idígoras.

El titular de Ciara-CEC proyectó que entre abril y mayo las ventas de soja pueden rondar las diez millones de toneladas equivalentes a US$ 5.000 millones, dependiendo de "la posición de venta de los productores".

Respecto al stock remanente de la cosecha de soja anterior, el directivo dijo que "en el mercado quedó entre 3 y 4 millones de toneladas de soja vieja".

"La soja nueva viene demorada y golpeada por la sequía, así que puede ser que en abril no se vea un flujo tan fuerte por todos estos problemas", subrayó.

La semana pasada el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la implementación del PIE vigente desde el lunes 10 de abril hasta el 31 de mayo para obtener un tipo de cambio diferencial a $300 cumpliendo una serie de requisitos.

El propósito de la medida es acumular reservas y estimular a el sector agropecuario que fue severamente afectado por la sequía.

Con información de Télam