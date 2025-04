Trump escala su guerra comercial con China pero declara una tregua parcial a 75 países

En medio de la guerra comercial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó dos decisiones claves: por un lado, escaló la confrontación con su mayor rival internacional, China, y por otro, pausó la imposición de aranceles extras durante 90 días a países que, según dijo no tomaron represalias contra su plan. En otras palabras, esta tregua parcial incluye a 75 países, entre ellos algunos de los principales exportadores asiáticos (con excepción de Beijing). De todas maneras, la situación comercial no volverá a punto cero. Su secretario de Tesoro, Scott Bessent, explicó luego que mantendrán una base arancelaria global del 10%, por lo que este cambio no impactará directamente en Argentina o en los otros países a los que ya le había impuesto un arancel extra del 10%.

Noticia en desarrollo