Bahillo asegura que nueva edición del "dólar soja" tendrá "buena aceptación" entre los productores

(Agrega información)

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, sostuvo hoy ante el XLIII Consejo Federal Agropecuario (CFA) que la segunda edición del Programa de Incremento Exportador (PIE) "tendrá buena aceptación" por parte de los productores, aunque tendrá un ingreso más gradual de los mismos.

"Como llegamos a los US$ 8.000 millones en la ventana de septiembre del PIE, hoy esperamos US$ 3.000 millones como mínimo. Entendemos que no a va haber el aluvión (de ventas) que hubo en septiembre, sino que va a ser un ingreso más gradual, pero con muy buena aceptación", indicó Bahillo durante su presentación ante CFA, integrado por los responsables de las carteras agropecuarias provinciales y de organismos estatales.

Por otro lado, indicó que hay un compromiso por parte de las cereales de no aumentar el precio de los insumos para la producción de alimentos balanceados para consumo animal, en especial de pollos, cerdos y vacunos, teniendo en cuenta el aumento del poroto de soja, que ayer se negoció en Rosario a $85.000 la tonelada, sino que se los venderá al precio anterior al inicio del PIE.

En este sentido, marcó que "el compromiso de las cerealeras es que los subproductos que van a la formula de los balanceados, no los suban al mercado interno a las plantas que los elaboran, sino que el valor que le cobren a las plantas se haga sobre el valor de la soja de la semana pasada".

Y en el caso de que las industrias compren directamente el poroto para la producción de dichos alimentos, se "están evaluando otras alternativas" para asistirlas y que no se produzca en un incremento en los valores.

"Vamos poner nuestro mayor esfuerzo para que se cumpla. No se tendría que dar un aumento en los precios (de los balanceados)", sostuvo Bahillo.

Respecto al Programa de Compensación para Pequeños y Medianos Productores de Soja y Maíz que se puso en marcha el 14 de noviembre, y que comprende una asistencia directa a los agricultores de hasta 400 hectáreas de soja y 100 hectáreas de maíz de $6.500 y $20.000 por hectárea declarada respectivamente, que no hayan participado del PIE, indicó que "esperamos estar haciendo el aporte a los productores en la segunda quincena de diciembre".

"Quisimos llegar a productores que no pudieron aprovechar el precio diferencial en septiembre. Creíamos que en el universo de productores, los pequeños ya no tenían soja y esa era una queja de la entidades. Por eso se pensó el programa y uno de los requisitos es no tener stock", detalló.

En este sentido, destacó que el aporte "llega cuando más lo necesita el productor, que es cuando está sembrando", y sostuvo que "entre los dos cultivos se puede dar un aporte de 4,6 millones de pesos por productor no reintegrables".

Por último, señaló que se está "estudiando prorrogar una semana más la inscripción. Queremos que nos ayuden en las provincias, que lo difundan, para que haya más suscriptos", destacó.

Con información de Télam