Ex FMI pide unificar el precio del dólar

El ex representante de Argentina en el organismo, Héctor Torres, consideró que el desdoblamiento sólo podría concretarse si se hace en el marco de un programa económico integral.

El ex representante de la Argentina ante el FMI Héctor Torres consideró este jueves que el Gobierno argentino debe evitar un desdoblamiento cambiario y apuntar a un mercado unificado del dólar. Según el ex funcionario, en la situación actual "en la que hay múltiples precios de un insumo tan importante como el dólar, el desdoblamiento sólo podría concretarse si se hace en el marco de un programa económico integral, algo que hasta ahora no está".

"Una decisión así habría que hablarla con el FMI, que no está a favor de múltiples tipos de cambio pero podría admitirlos ante una situación coyuntural, siempre que haya una hoja de ruta progresiva que lleve a una unificación del tipo de cambio", enfatizó Torres, en declaraciones al programa en radio Rivadavia. También consideró necesario "restaurar la confianza" en la economía y, como uno de los pasos necesarios para lograrlo, dijo que designar a un macroeconomista "de fuste" como viceministro de Sergio Massa: "Sería un paso importante, que espero se dé en estos días".

Sobre el jefe del Palacio de Hacienda, resaltó que tiene "buenas intenciones, la orientación es la correcta, pero falta integrar esas intenciones con medidas un poco más claras y, sobre todo, con un plan integral, que es algo que todavía está en elaboración". "Las medidas no se pueden evaluar en una forma químicamente pura, sino en el contexto en que se toman. Por eso, estuvo bien el reciente canje de deuda en pesos", concluyó Torres.

El apoyo del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, felicitó el miércoles al ministro de Economía, Sergio Massa, por su nombramiento al frente de la cartera y ratificó el apoyo del organismo a la Argentina. "Reciba mis más sinceras felicitaciones por su nombramiento como Ministro de Economía de la República Argentina con mayores responsabilidades, incluso en las áreas de producción y agricultura", afirmó Georgieva en una carta difundida esta tarde.

Según la titular del FMI, "su experiencia, incluso en el Congreso Nacional de Argentina, puede resultar vital para ayudar a Argentina y su gente a enfrentar sus desafíos económicos y sociales más apremiantes".

En otro orden, la titular del organismo aseguró que "el Fondo Monetario Internacional sigue siendo un socio comprometido en apoyar los esfuerzos de Argentina, especialmente en este momento tan importante". Y agregó: "Mis colegas y yo tuvimos el placer de trabajar constructivamente con sus predecesores y sus equipos". La titular del FMI dijo que espera profundizar aún más esa relación para apoyar la implementación del programa económico que está llevando adelante Massa. "Esperamos trabajar con usted y su equipo, y no dude en comunicarse con el FMI en cualquier momento", concluyó.