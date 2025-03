El dólar tras el acuerdo con el FMI: Dujovne y Rubinstein anticiparon una devaluación

El nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es materia de discusión entre diferentes economistas y ex funcionarios. El ex ministro de Hacienda durante el gobierno de Mauricio Macri, Nicolás Dujovne, artífice de la negociación del mayor préstamo en la historia del organismo, abonó la idea de que el organismo pedirá una devaluación y el establecimiento de un esquema de bandas para el manejo del tipo de cambio oficial. Por su parte, el ex subsecretario de Política Económica de la gestión de Alberto Fernández, Gabriel Rubinstein, afirmó que “habrá muchas restricciones para el uso de los fondos”.

Según su análisis, el esquema fiscal ya cuenta con consenso con el FMI, mientras que las metas monetarias y cambiarias todavía se debaten. Dujovne imagina que "hay bastante acuerdo en el programa fiscal" y que "en la politica monetaria y cambiaria, el Fondo sin dudas va a plantear metas exigentes de acumulación de reservas y un poco más graduales de liberalización del cepo". Este último punto implica inexorablemente una apreciación del tipo de cambio. "La discusión con el Fondo hoy pasa por cuánta flexibilidad cambiaria soporta Argentina", sostuvo Dujovne en una entrevista con Clarín.

En ese sentido, el economista anticipó que podría establecerse un sistema de bandas cambiarias con mayor amplitud progresiva a lo largo del programa. "No descarto que el mercado arranque con unas bandas que le den un poco más de flexibilidad y que esas bandas se vayan ampliando con el correr de los meses", apuntó.

En cuanto al nivel de los desembolsos, recordó que del acuerdo de 2018 quedaron u$s13.000 millones sin ejecutar, y señaló que esa suma podría formar parte de una nueva línea de crédito. “La Argentina muestra una mejora fiscal que permitiría garantizar la devolución futura de esos fondos”, afirmó. Y en línea con lo que seguramente reclamará el organismo multilateral, el ex funcionario reclamó una reforma laboral, previsional y tributaria.

Por su parte, Rubinstein, puso reparos en el acuerdo de la administración de Javier Milei con el FMI ya dvirtió que implica un “riesgo elevado de devaluación". En declaraciones a Noticias Argentinas, indicó: “Va a tener muchas restricciones para el uso de los fondos por lo que tendremos que convivir con un riesgo elevado de volatilidad cambiaria y devaluación”.

“Es bueno que te den los fondos con mucha anticipación, te da holgura, pero no quiere decir que los puedas usar fácilmente porque el acuerdo va a tener muchas restricciones para el uso de esos fondos”, indicando que “la principal, casi con certeza, es que el FMI no va a dejar que los vendas en el mercado de cambios a un valor que ellos consideren muy atrasado, que es la situación actual”, enfatizó Rubinstein, quien recordó su paso por el ministerio de Economía junto a Sergio Massa: “Nosotros teníamos la situación inversa, primero pagábamos y después nos daban los fondos”.