Contrapunto de Guzmán con Laspina y Tetaz en debate en Diputados sobre acuerdo con el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, mantuvo hoy un contrapunto de tono técnico y político con los economistas y diputados opositores Luciano Laspina y Martín Tetaz, en torno a lo que consideró que se trataba de "errores conceptuales" o de "irrelevancia" en las afirmaciones de los legisladores.

Guzmán confrontó en primer instancia con Laspina que al momento de sus preguntas acusó al ministro de estar "dejando una bomba fiscal al 2024" con un endeudamiento en pesos para financiar el déficit y recurrir al Parlamento para "asociar a la oposición y hacer culpable político al FMI de un ajuste que no pueden evitar".

“Diputado Laspina, me cuesta encontrar una situación en la cual se exhiba tamaña debilidad conceptual como cuando hacen una conversión de deuda en pesos y financiamiento del Banco Central al Tesoro a moneda extranjera y hablan de endeudamiento en dólares”, aseveró Guzmán al referirse a sus debates en el mundo académico, la investigación y hacedores de políticas públicas.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En ese sentido, se preguntó: “¿De qué estamos hablando? Uno se pregunta. Si pesos y dólares fuesen lo mismo, ¿por qué entonces en lugar de permitir la salida de capitales en dólares no se permitía la salida de pesos en Argentina? Hoy tendríamos una situación muy diferente desde el punto de vista de la estabilidad de la balanza de pagos”.

“Permítame responder la pregunta de esto que llama endeudamiento en dólares, que no lo es. Se habló de una deuda acumulada durante el gobierno de Alberto Fernández de 90.000 millones de dólares. ¿Qué hicimos con el endeudamiento en pesos y el financiamiento del Banco Central? Financiamos las políticas públicas que permiten que hoy la Argentina haya crecido 10,3% en 2021”, respondió el ministro.

Guzmán también mantuvo un cruce con el diputado Tetaz sobre la segmentación de tarifas energéticas contenidas en el memorándum con el FMI para el mayor decil de capacidad económica, un punto en el que el legislador le reclamó con insistencia "un número sobre el porcentaje del aumento tarifario que piensa aplicar el Gobierno"

“Como ministro de Economía no tengo la bola de cristal para saber qué va a pasar en el mundo con el precio del GNL”, afirmó Guzmán en referencia a la volatilidad del precio que viene experimentando ese energético en las últimas semanas y que la Argentina deberá afrontar en el pico de demanda invernal.

En ese sentido, el ministro explicó que "lo que se plantea es que se quita el subsidio, por lo tanto el impacto depende del costo de la energía. No nos cuesta dar un número, pero si usted lee el programa verá que se está definiendo la segmentación que se busca ejecutar el día 1 de junio".

"Me hace una pregunta que no es relevante, porque hoy no se hace. Para definir un precio hay que saber cuáles son los costos en el que se define el precio, que incluye esos costos", cuestionó el titular del Palacio de Hacienda.

.

Con información de Télam