Boom de las fintech: crecen los préstamos, pero la tasa supera el 130%

El costo en el sistema no tradicional duplica la cobrada por los bancos regulados, que se mantiene en el orden promedio de 53% anual de tasa nominal.

La tasa nominal anual promedio que aplican las entidades no bancarias se ubicó en la primera parte del año en 93 por ciento, aunque en el caso de las fintech llegaron a cobrar hasta un 132 por ciento, según el último relevamiento del Banco Central. Se trata de financiamiento que toman hogares que no tienen opción de acceder a la banca tradicional y terminan siendo esquilmados por estas empresas que no tienen un control directo de la autoridad monetaria. El resultado obvio es que la mora en la cartera de este tipo de entidades (fintech, cooperativas y mutuales, leasing y factoring, emisoras de tarjetas no bancarias y casas de venta de electrodomésticos, entre otras) es altísima y llega a superar el 20-30 por ciento.

Es un círculo vicioso que se inicia con personas que no tienen respaldo para financiarse en el sistema tradicional, son captadas por empresas no reguladas que cobran tasas usurarias y hace imposible su repago y entonces vuelven a refinanciarse los saldos con ajustes todavía más onerosos. El resultado, se hace impagable en el corto o largo plazo.

De acuerdo con el informe del BCRA, la tasa nominal en junio pasado de los proveedores no financieros de crédito se ubicó en promedio en el 93 por ciento, con un alza de 7 puntos porcentuales respecto de igual mes del año pasado. Dentro de ese universo, se distinguen diferencias significativas en los costos dependiendo del tipo de proveedor. En el caso de las cooperativas y mutuales la tasa de interés nominal fue de 72 por ciento anual, mientras que la de las empresas de leasing y factoring es de 44 por ciento.

Por encima del promedio, ya elevado, se encuentran las fintech (financieras tecnológicas) con una tasa del 132 por ciento anual, seguidas por las empresas de venta de electrodomésticos, con un costo de 97 por ciento en el promedio del primer semestre. Por su parte, las tasas aplicadas por las emisoras de tarjetas no bancarias asciende al 91 por ciento, en línea con el promedio del sector no financiero.

Prestamistas de última instancia

La tasa nominal anual promedio mensual del sistema financiero local fue de 53 por ciento a junio último, aunque no todas las personas pueden acceder a esos costos por los altos niveles de informalidad laboral y los altos requisitos que exigen los bancos tradicionales.

El sector no financiero tradicional incluye a 357 empresas que financian a 6,6 millones de personas humanas. Los otros proveedores no financieros de crédito revisten también particular importancia desde el punto de vista de la inclusión financiera. A modo de comparación, en mayo de 2021, las entidades financieras sumaban 79 bancos y compañías financieras que otorgaban crédito a 13,3 millones de personas humanas.

Estas empresas tenían como clientes a 3,3 millones de personas que no poseían, a su vez, asistencias de entidades financieras y poseen también un alcance geográfico significativo. Por último, se destacan los créditos dados por ellos a personas humanas que no se encontraban en relación de dependencia, aspecto que resalta con mayor importancia al considerar el caso de las mujeres.

"En general se observa cierta correlación positiva entre los niveles de tasa nominal anual y la irregularidad que muestra la cartera de cada proveedor", señala el informe de inclusión financiera que difundió la autoridad monetaria.

El resultado es impagable

La irregularidad de la cartera de crédito de proveedores no financieros de crédito (excluidas las asistencias por tarjetas de crédito) disminuyó 15 puntos. respecto de junio de 2020 y 11 puntos. menos con relación a octubre de 2020, registrando así una mora de 26 por ciento en junio en cartera. "Esto se explica por el incremento en las financiaciones otorgadas, principalmente, de las emisoras de tarjetas no bancarias y, secundariamente, de las empresas fintech. Al analizar la irregularidad por subgrupos, leasing y factoring presentó los niveles más bajos y cooperativas y mutuales los más estables", señala el informe.

Las emisoras de tarjetas no bancarias registraron un 19 por ciento de cartera en situación irregular, seguido por las fintech, con el 28 por ciento.

A junio de 2021 un total de 264 empresas (74 por ciento de las inscriptas) presentaron información sobre su cartera de financiaciones, registrando saldos por 313.000 millones pesos. La evolución de las financiaciones en pesos constantes muestra una reversión en su tendencia a partir de julio de 2020, registrando un crecimiento interanual de 17 por ciento en junio de 2021 y 9 por ciento con relación a octubre del año pasado.

Los deudores sin cuenta sueldo representaron 48 por ciento de la cartera de financiamiento a personas humanas de los proveedores no bancarios. En la cantidad de mujeres con financiamiento es más significativo en términos relativos el número de mujeres sin cuenta sueldo que en el caso de los hombres. "Lo señalado difiere con lo que ocurre en el sistema financiero ampliado, en donde, considerando todo tipo de asistencias, las personas con cuenta sueldo poseen un saldo total superior", concluye el informe.