Exportaciones de granos podrían superar en 2022 "hito histórico" de US$ 40.500 millones, según BCR

Los ingresos previstos este año por exportaciones de los complejos oleaginosos y cerealeros podrían superar los US$ 40.500 millones, constituyendo "un hito histórico para el comercio exterior argentino", destacó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

La entidad subrayó que ese nivel se alcanzaría por "las cantidades exportadas" antes que por el alza de los precios registrada este año a raíz de la invasión rusa a Ucrania, que elevó los valores internacionales de las commodities en general.

Asimismo, precisó que el agro "no solo es el principal exportador" sino además el líder en cuanto a exportaciones netas, es decir el saldo de ventas y compras con mercados externos, al punto que en el primer semestre el rubro "oleaginosas y cereales" fue superavitario en US$ 19.983 millones y fue seguido a considerable distancia por otro sector vinculado a la agroindustria, como "alimentos, bebidas y tabaco", con US$ 3.967 millones.

En un panorama en el que sólo la minería aparece como sector no agropecuario con saldo superavitario, la Bolsa ponderó que "el enorme aporte de las diversas cadenas agroindustriales permite financiar las importaciones netas del sector automotor y las industrias químicas, además de electricidad, metales, insumos y maquinaria que es requerida desde el exterior".

En un informe publicado en su portal, la BCR también puso de relieve que "el fuerte crecimiento de los precios y cantidades exportadas da oxígeno a las cuentas externas argentinas", y sostuvo que "sin el récord de liquidación del agro, no caben dudas que la situación de las reservas netas (del Banco Central) sería muy compleja".

Al respecto, aseguró que si los niveles de liquidación del agro no hubieran crecido como lo hicieron en los últimos cinco años, "las reservas netas hubieran seguido una trayectoria negativa desde hace mucho tiempo".

"Sin embargo, la potencia exportadora de la agroindustria argentina, en combinación con la importante suba de los precios internacionales, ha permitido darle sostén a la compleja dinámica de las cuentas externas argentinas, limitando el drenaje de reservas", agregó.

Según el último informe de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la BCR, en el primer semestre el sector de oleaginosos y cerealeros ingresó más de US$ 22.000 millones al mercado de cambios, lo que representó "el máximo nivel en un semestre en la historia argentina".

"Estos niveles se encuentran un 9% por encima del año pasado y superan en un 115% al 2020, duplicándose con creces en apenas dos años", remarcó la entidad.

En ese sentido, puntualizó que "sólo tomando oleaginosas y cereales se explica la mitad de los dólares ingresados a la Argentina en lo que va del año y en los últimos años".

"Si consideramos el total de los sectores relacionados, es decir, agricultura, ganadería, alimentos, bebidas y tabaco, nos encontramos con que US$ 65 de cada US$ 100 que se exportan en Argentina provienen del agro", manifestó la BCR, que aclaró que los tres rubros sumados aportaron US$ 29.000 millones en concepto de exportaciones en la primera mitad del año.

Por último, si bien hubo importación de soja, la entidad aclaró que se realiza "para evitar que la capacidad ociosa de la industria no sea aún mayor", ya que cuenta con la posibilidad de industrializar unos 68 millones de toneladas anuales, con una producción que ronda los 42 millones.

Con información de Télam