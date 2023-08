Analizarán la situación de los mercados del vino argentino y cómo potenciar su venta en el exterior

Wines of Argentina (WofA), entidad responsable de la promoción del vino argentino en el exterior, realizará el próximo martes en Mendoza su Workshop Estratégico 2023, encuentro que cada año organiza para analizar la situación de los mercados foco de la estrategia y fijar los lineamientos que regirán el plan de acción futuro.

"Instancias como éstas nos permiten contribuir a la articulación entre los diferentes actores del entramado vitivinícola con el objetivo de hacer frente a los desafíos que tenemos por delante para seguir posicionando al vino argentino en los diferentes mercados y orientando la estrategia exportadora del sector", afirmó Alejandro Vigil, presidente de WofA.

La jornada contará con una serie de exposiciones que permitirán profundizar el conocimiento sobre el consumo de vinos en diversos mercados de interés para el producto: Estados Unidos, Reino Unido, China, Corea, México, Brasil y Perú.

En el encuentro se abordarán análisis estadísticos del resto de los mercados de la mano del Observatorio Vitivinícola Argentino, aliado estratégico en el desarrollo de contenidos, en una presentación a cargo de su director Daniel Rada.

Asimismo, se analizará la tercera y última parte del estudio "Argentina Country Health in the US" iniciado por Wine Intelligence en 2021, que busca medir el estado de situación de Argentina como país vitivinícola y su posicionamiento en el mercado de USA.

Presentada por Luis Osorio, jefe de Consumer Insights en IWSR, la presentación hará foco en la situación del sector en el contexto del resto de bebidas alcohólicas de forma global; y hará un "Deep-dive" en el consumidor de vino de Estados Unidos, para entender cuál es el posicionamiento de los vinos de Argentina, cómo está cambiando la percepción de los vinos argentinos, así como cuál es el perfil de sus consumidores en el mercado.

Además, durante el encuentro se brindará una charla de la mano de Globant Create Studio, sobre cómo los expertos en Marketing están logrando buenos resultados bajo la estrategia de Media Mix.

El espacio estará a cargo de María Celeste Lang, Marketing Strategist & Growth Marketing Lead y Jaime Andrés López Rendón, Founder de Adbid y Managing Director de Paid Media para la Región de México.

El Workshop prevé la presencia de gerentes de exportaciones de bodegas socias; autoridades del Gobierno nacional y de gobiernos provinciales, así como representantes de organizaciones afines invitados/as especialmente al encuentro.

Siguiendo con la modalidad de acciones "phygital", las exposiciones serán transmitidas vía streaming con el fin de federalizar el contenido y alcanzar a la mayor cantidad de bodegas asociadas de todo el país.

A través de la coordinación Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación, la convocatoria virtual se hará extensiva también a miembros de diferentes representaciones argentinas en el exterior, para hacer sinergia y continuar fortaleciendo la red de cooperación del producto.

Con información de Télam