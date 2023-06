Realizan mañana una nueva edición del evento de consumo masivo Retail Day

El evento de consumo masivo Retail Day Latam 2023, que reúne a referentes del sector supermercadista, del retail y la industria, se realizará mañana en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Organizado por Retail Publishing, a partir de las 10 tendrá lugar el mayor evento de consumo masivo food y non food de la región, del que participarán más de 250 empresas y paneles de conferencistas formados por empresarios y profesionales.

En esta nueva edición de la gran reunión anual del retail se espera la presencia de ejecutivos como Matías Videla, CEO de Cencosud; Pablo Lorenzo, CEO de Carrefour Argentina; Martín Tolcachir, CEO Global de Grupo Día; entre otros referentes del sector, informaron hoy los organizadores.

También contará con la presencia de calificados analistas de las principales consultoras del país: Martín Tarrío, socio de PWC Argentina; Guillermo Oliveto, CEO de Consultora W; Osvaldo del Río, director de Scentia Consulting; Javier González, líder comercial de Argentina, Uruguay, Bolivia y Paraguay de The Nielsen Company at Nielsen IQ; Luis Salcedo, Senior Partner at McKinsey &Company y Claudio Zuchovicki, economista, entre otros especialistas.

Se podrá escuchar a ejecutivos como Rafael Soto, CEO de MODO; y Federico Braun, CoFounder de Bintelligenz, quienes analizarán hacia dónde va la comercialización y distribución este año.

Asimismo, habrá rondas de negocios y se realizará la entrega del premio PAR, que distingue a los protagonistas del sector que han marcado el rumbo con su trabajo, dedicación y trayectoria.

Con información de Télam