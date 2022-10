El déficit comercial de la Eurozona registró un nuevo récord

La balanza comercial de los 19 países que conforman la zona del Euro registró un déficit récord en agosto pasado al incrementarse a US$ 49,6 mil millones, según informó hoy la Oficina Europea de Estadística (Eurostat).

La cifra es la mayor desde el último ingreso de Lituania al euro en enero de 2015, y asciende a US$ 63 mil millones si se consideran a los 27 países de la Unión Europea (UE).

En ese sentido, las exportaciones de la Eurozona en agosto fueron de US$ 225,2 mil millones, un número que representa un aumento del 24% frente a las del mismo mes del año pasado.

Sin embargo, dicha expansión fue insuficiente para contrarrestar al incremento de 53,6% de las importaciones, que en agosto totalizaron US$ 274,8 mil millones.

En los primeros ocho meses del año, las exportaciones registraron un incremento del 18,7% anual, mientras que las importaciones lo hicieron en un 44,7%.

En tanto, el comercio dentro del área económica creció 34,8% anual en agosto, totalizando US$ 204,9 mil millones.

El costo de la energía -que repuntó fuertemente desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania- es el principal desencadenante de la situación en la cuenta comercial, que acumula diez meses consecutivos en rojo y hace un año atrás presentaba, por el contrario, un superávit de US$ 2,7 mil millones.

Las importaciones de la UE de dicho componente aumentaron un 154% en los primeros ocho meses del año, contra 22,2% de materiales básicos y 27,5% de alimentos y bebidas.

En tanto, las importaciones de los bienes manufacturados (+ 30,3%) también crecieron más que sus exportaciones (+ 14,9%).

El mayor incremento de los envíos a la UE provino desde productores de energía como Noruega (162,8%) y la propia Rusia (60,9%).

En tanto, las exportaciones a Estados Unidos y el Reino Unido crecieron 28,1% y 17,7% respectivamente, siendo países con los cuales posee un superávit en el balance.

El déficit recrudeció en el caso ruso donde las exportaciones europeas, de la mano de las sanciones del bloque a dicho país, cayeron 34,3%.

No obstante, el mayor déficit entre los principales socios de la Unión Europea es con China, cuyo rojo ascendió a US$ 252,4 mil millones.

Entre los miembros de la UE, Irlanda y Alemania presentan las balanzas más favorables dado que cuentan con superávits acumulados entre enero y agosto de US$ 45,1 mil millones y US$ 38,8 mil millones, respectivamente, que contrastan con países como Francia, con un déficit de US$ 120,7 mil millones.

Con información de Télam