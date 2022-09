Sergio Massa se reunió con funcionarios clave de Joe Biden en la Casa Blanca

El ministro viene de cerrar acuerdos relevantes respecto al fortalecimiento de reservas a través de créditos otorgados por organismos internacionales

En su gira por Estados Unidos, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este miércoles con funcionarios clave del presidente Joe Biden en la Casa Blanca. El tigrense viene de cerrar acuerdos relevantes respecto al fortalecimiento de reservas a través de créditos otorgados por organismos internacionales

Junto al viceministro Gabriel Rubinstein, el jefe de asesores, Leonardo Madcur, y los embajadores Jorge Argüello y Marc Stantley, Massa se reunió en la Casa Blanca con los principales consejeros de Biden: Jake Sullivan, Mike Pyle y Juan Sebastián González. Según se consignó, repasaron "los efectos de la guerra en la economía argentina" e intercambiaron ideas sobre "cómo encarar de modo cooperativo los desafíos en seguridad alimentaria y energética global". También avanzaron en iniciativas orientadas a incrementar el comercio bilateral e inversiones.

Una semana de acuerdos para la comitiva argentina

Durante la jornada, con la secretaria de Minería Fernanda Avila, Massa mantuvo una reunión de trabajo con Paul Graves, CEO de LIVENT, empresa líder en tecnología de litio. La firma lleva invertida en la Argentina 1.500 millones dólares y seguirá apostando en el país con nuevas inversiones para ampliar su capacidad productiva. Desde Economía señalaron que "su trabajo es relevante para el desarrollo de proveedores nacionales y provinciales, el crecimiento de la industria y toda la cadena de valor asociada".

Previamente, El Banco Mundial informó que en los próximos seis meses la Argentina recibirá un préstamo de U$S 900 millones, que se sumarán a otros U$S 1.100 millones que ya aprobó para el corriente año. El acuerdo se dio tras el encuentro entre Massa; y el director gerente de operaciones de la entidad, Axel van Trotsenburg.

El organismo destacó que "el Gobierno de Argentina ha indicado que estima desembolsar unos 500 millones de dólares de proyectos financiados por el Banco Mundial durante los próximos cuatro meses". Los fondos que otorga el Banco Mundial demandan una contrapartida de parte del Gobierno, y el desembolso de los mismos son en la medida en la que avanzan los proyectos para los que fueron acordados los préstamos.

En particular, los 500 millones de dólares "incluyen desembolsos de las obras de saneamiento de Matanza-Riachuelo, del apoyo al sistema universal de salud, del financiamiento a la capacitación de trabajadores y del apoyo a niños pobres que reciben la Asignación Universal por Hijo". El Banco Mundial subrayó que "en los últimos años, esta alianza se ha fortalecido y el Banco Mundial ha aprobado nuevos préstamos por un valor de $3.730 millones enfocados en programas que promueven la inversión y el crecimiento, incluyendo apoyo para los que más lo necesitan".

A su vez, el martes, el ministro se reunió con el titular del Banco de Desarrollo Interamericano (BID), Mauricio Claver-Carone, y consiguió un acuerdo para que el organismo de crédito desembolse más de US$ 3.000 millones este año, de los cuales US$ 1.200 serían para fortalecer las reservas, un punto central del acuerdo firmado por el Gobierno con el FMI.

Según informaron fuentes de la comitiva a El Destape, el desembolso total para este año y el próximo ascendería a US$ 4.933 millones. De esos 1200 millones de libre disponibilidad, al menos 50 millones llegarán al 30 de septiembre y los restantes 700 arribarán el 30 de diciembre de 2022. Los programas a firmar y a aprobar para antes de fin de año ascienden a US$ 1933 millones. Mientras tanto, el BID y la Argentina pactaron que para el año 2023 llegarán al menos US$ 1800 millones nuevos.