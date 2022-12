Sergio Massa firmó el acuerdo de intercambio fiscal con Estados Unidos: "Empieza otro capítulo"

El ministro de Economía formalizó el acuerdo y lanzó un blanqueo en un acto junto con el embajador norteamericano, Marc Stanley.

El ministro de Economía, Sergio Massa, firmó este lunes al mediodía el acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos y celebró tanto el "gesto de confianza" de ese país como las repercusiones que tendrá en cuanto a "inversión" y "fortalecimiento de las reservas". En ese contexto, anunció también un blanqueo para quienes poseen cuentas no declaradas en suelo estadounidense que estará vigente durante los próximos meses.

"Empieza un capítulo más profundo y maduro" en la relación entre ambos países, festejó Massa en un acto que encabezó en el Centro Cultural Kirchner junto con el embajador norteamericano en Argentina, Marc Stanley, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. "No queremos que (los contribuyentes argentinos) usen el sistema de Estados Unidos como guarida fiscal para protegerse de sus obligaciones con el fisco argentino", resumió el ministro.

"Estamos frente a un sistema masivo para obtener la información y construir un camino" que "genere algunas condiciones de inversión y exteriorización que alienten al fortalecimiento de las reservas", agregó el ministro en cuanto a los beneficios económicos que puede traer el acuerdo. Semanas atrás, Massa había estimado en 100.000 millones de dólares el dinero de contribuyentes argentinos no declarado en Estados Unidos.

Massa resaltó además que, con este acuerdo "empieza un capítulo más profundo y maduro" en la relación entre ambos países, ya que representa "un enorme gesto de confianza de Estados Unidos a Argentina.

Respecto al blanqueo, el titular del Palacio de Hacienda pidió a las comisiones de Presupuesto y de Legislación Federal de la Cámara de Diputados reunirse para "poner en marcha una legislación que promueva la exteriorización pero castigue toda la fuerza de la ley" a quienes "cumplidos todos los pasos no blanqueen ni exterioricen su tenencia de dinero en el exterior".

Massa también destacó que con el nuevo acuerdo se rompe la lógica de "la cacería en el zoológico", ya que aclaró que no se está yendo "a buscar a los que pagan siempre sino a los que no pagaron". "No buscamos perseguir a nadie, sino que aquel que paga sus impuestos no se vea burlado por el que encuentra mecanismos de elusión mediante guaridas fiscales", insistió.

El ministro criticó el acuerdo de intercambio de información fiscal que había sido firmado en 2017 debido a que "no sirvió para nada" porque "era de intercambio persona por persona frente al requerimiento". "Este cambio sustantivo es porque (ahora) es automático, con base de datos", mediante "protocolos que la AFIP y el IRS (de Estados Unidos) deben llevar adelante". Al respecto, agradeció especialmente al embajador Stanley por acelerar las gestiones que permitieron la firma del nuevo acuerdo en tiempo récord.

La Embajada de Estados Unidos destacó, por su parte, que "el acuerdo avanza en el objetivo compartido de mejorar el cumplimiento tributario internacional", y añadió que "permitirá el intercambio recíproco de cierta información de cuentas financieras entre Estados Unidos y Argentina, garantizando la adecuada protección de los datos".