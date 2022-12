Massa anunció que el acuerdo de intercambio con EEUU se firmará mañana

La firma se realizará al mediodía, en un acto con el embajador (de EEUU, Marc) Stanley, y con el titular de la AFIP (Carlos Castagnetto) en el Centro Cultural Kirchner.

El ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó este domingo que ya está cerrado el acuerdo de intercambio de información fiscal entre la AFIP y el Internal Revenue Service (IRS) y adelantó que se firmará este lunes en el Centro Cultural Kirchner. Además, aseguró que enviará al Congreso un proyecto de blanqueo de capitales con el que se buscará complementar el acuerdo.

"Mañana, a las 12, se firma el acuerdo en un acto con el embajador (de EEUU, Marc) Stanley, y con el titular de la AFIP (Carlos Castagnetto) en el CCK", aseguró el ministro en declaraciones a Radio Con Vos. Está previsto que el acuerdo contra la evasión entre en vigencia el 1 de enero.

"En primer lugar venimos trabajando desde la siguiente semana a la que asumí como ministro. En ese momento planteamos con firmeza que Argentina necesitaba que EEUU dejara de ser guarida fiscal de ciudadanos que eluden el fisco argentino. Mañana a las 12 se firma el acuerdo junto a la Afip y el embajador Stanley en el CCK y nos permite ponerlo en vigencia desde el 1 de enero", anunció. Afirmó que EEUU proveería a lo largo de 9 meses de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en EEUU, individuales y de sociedades, a través del mecanismo de determinación de ciudadanos.

Tal como había anticipado El Destape, los equipos técnicos del Ministerio de Economía estiman que existe una base imponible sin declarar de más de 100 mil millones de dólares que podrían detectarse a través de este mecanismo. El objetivo es cobrar el impuesto a los Bienes Personales a ese dinero que no tributa en el país y Ganancias sobre los intereses que genera.

El foco está puesto en el Estado de Delaware, un territorio que alberga el principal territorio offshore, hacia donde se dirige el grueso de la fuga de capitales y cuentas no declaradas de empresas y personas argentinas.

En rigor, ya existe un acuerdo de intercambio, pero el actual es de caso por caso y no automático, como el que rige con otros países, pero aun así, en cuentagotas, la AFIP puede contar con valiosa información de la IRS. Si bien Estados Unidos brinda esa información, con este esquema no se requeriría de una medida judicial que, paradójicamente (o no tanto) se traba en la Argentina y no en el país del norte.

Un blanqueo para complementar el acuerdo

El ministro de Economía anunció también que mañana la AFIP dará a conocer un proyecto de blanqueo de capitales con el que se buscará complementar la firma del acuerdo de intercambio de información tributaria con EEUU, para que los contribuyentes argentinos puedan acceder a un régimen de exteriorización de bienes que no tienen declarados en el país.

"EEUU nos da la información financiera con identificación del titular de la cuenta, monto bruto de dividendos percibidos u otras cuentas en EEUU. También los bancos argentinos pasan a tener la obligación de declarar información a requerimiento de funcionarios estadounidenses", agregó. El ministro afirmó que "es un compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información, con la responsabilidad de confidencialidad, y un régimen de salvaguarda sobre los procedimientos técnicos y tecnológicos".

El funcionario detalló que toda la información del ejercicio que cierra, con lo cual la vigencia desde el 1 de enero nos pone a disposición de cuentas desde septiembre de 2021. "Lo vamos acompañar pidiendo al parlamento regímenes de exteriorización. Pero vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre se trate la normativa que permita que aquellos que no hayan exteriorizado tengan la posibilidad de hacerlo", afirmó.

"Respecto del blanqueo de 2017, cuando alguien realizó el blanqueo y ocultó informacion de bienes en el extranjero, y establece o se accede a información que se violó ese acuerdo con la afip lo que estamos es frente a la caida de ese blanqueo", completó.