Ola de frío y cortes de luz, el combo de invierno que todavía afecta a usuarios en el Gran Buenos Aires

En Berazategui los vecinos cortaron prácticamente todas las noches la avenida Dardo Rocha cerca de los barrios El Chelin, Del Vidrio y Santa María cansados de los sistemáticos cortes de luz. La historia se repite en otros barrios, en picos de frío y de calor. La ola polar que en los últimos días sufrió gran parte del país expuso la frágil situación en la que están operando los servicios públicos de electricidad y gas natural.

Con temperaturas bajo cero más de 100.000 usuarios se quedaron sin electricidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde se concentra el mayor consumo del país. Hubo problemas en la generación y en la distribución. También faltó gas natural en industrias, estaciones de GNC y en hogares, como no ocurría desde la crisis energética de fines del gobierno de Raúl Alfonsín.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Si bien el consumo de energía durante la ola polar superó los récords de demanda de invierno, las bajas temperaturas pusieron en relieve que el sistema está al borde del colapso ante cualquier exigencia. Sea verano o invierno. “No sobra nada y ahora falta”, suelen afirmar distintos conocedores técnicos del sector eléctrico para definir la relación entre oferta y demanda en el Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

La generación, el transporte y la distribución necesitan inversiones, obras de infraestructura, modernización y reemplazos de equipos. Sin embargo, el gobierno de Javier Milei suspendió llamados a licitación para agregar producción de energía, como la licitación TerConf (sumaba generación térmica), y paralizó la obra pública.

La voz de los usuarios

En rigor, luego de la ola de frío todavía hay barrios, sobre todo en el Gran Buenos Aires, que tienen problemas de suministro eléctrico. El Destape entrevistó a distintos usuarios de Berazategui, Ezeiza, Claypole, Almirante Brown y Banfield, todos en la jurisdicción de la distribuidora Edesur, que continúan con graves problemas de cortes y mala tensión de electricidad.

Todos los usuarios que relevó este medio remarcaron que durante la ola de frío tuvieron cortes todos los días, incluso algunos sufrieron hasta siete días seguidos sin suministro eléctrico. Muchos todavía siguen con problemas. Mónica Cantero es presidenta de la sociedad de fomento El Chelin, que está ubicada en el barrio homónimo del partido de Berazategui. En diálogo con este medio, remarcó que desde mediados de junio, antes que llegue la ola polar, tienen cortes todos los días que pueden ir de 4 a 12 o más horas. Durante la ola polar de la semana pasada tuvieron varios días sin electricidad. “Cada vez que se corta la luz hacemos el reclamo a Edesur, al Enre y al municipio, pero no mejora nada”, contó.

Henia Chiazaro es una artesana del barrio Del Vidrio, también de Berazategui, que está pegado a El Chelin, y que junto a Santa María son tres barrios que abarcan más de 20 manzanas que sufren cortes sistemáticos. Los vecinos vienen cortando a la noche la avenida Dardo Rocha, que atraviesa los tres barrios. Es un paisaje cotidiano, describen los vecinos.

“En la ola polar todas las noches era una boca de lobo. Los tres barrios en oscuridad total”, explicó Henia. “Cuando falta luz tampoco tenemos agua porque el barrio se administra con un tanque común y sin electricidad las bombas no funcionan”, añadió. En junio los tres barrios tuvieron siete cortes de electricidad. La ola de frío todavía no había llegado, pero cuando bajó la temperatura los cortes se intensificaron. Incluso están con problemas de suministro en estos días. “Ya no sabemos a dónde ir, tenemos que distribuir los alimentos en distintas casas de familiares que tengan luz”, remarcó Henia, que también anticipó que los vecinos están organizando un reclamo colectivo para que no les corten más la electricidad. Pedro Bussetti de la organización de usuarios Deuco es la persona que los acompaña en los trámites.

Mercedes Ramírez es del barrio San José del partido de Almirante Brown y durante toda la ola polar no tuvo luz. “Acá se corta todo el tiempo. Mis suegros son del mismo barrio y también tienen cortes todos los días. Les llevo agua caliente en una ollita porque al no tener luz tampoco les sube el agua al tanque”, contó. En conversación con El Destape, Mercedes dijo que la semana pasada tuvo que tirar todas las cosas de la heladera.

Lo mismo le pasó a Patricia Farías del barrio Centenario de Banfield. El lunes 30 de junio le cortaron la luz a las 17 y recién volvió el jueves 3 de julio a la madrugada. Después tuvo otro corte que duró hasta el fin de semana. “Ahora tengo luz, pero estoy cruzando los dedos para que no se corte”, indicó a este medio.

Daiana Canalichio es de Ezeiza y estuvo en junio tuvo 10 días sin electricidad, casi un tercio del mes. “Los vecinos tenemos bronca porque nosotros pagamos en tiempo y forma. Esto nos pasó con la ola de frío, pero también con la ola de calor en el verano, que tuvimos 15 días sin luz. También nos quedamos sin agua”, describió.

“Hasta pensamos en comprarnos paneles solares, porque tantos cortes cansan mucho y tenemos chicos”, añadió. “Lo otro que nos pasa es que cuando tenemos luz la tensión es muy mala. Tenemos un equipo para medir y muchas veces baja a 150 voltios, sube a 200, baja a 120, no se puede vivir así”, afirmó con evidente angustia. “En plena ola de frío, llegamos a contar 20 cortes seguidos de luz, que en segundos se cortaba y volvía y se cortaba de nuevo”, relató Daiana.

Carlos Granados es de Claypole y algunos integrantes de su familia trabajan en la casa. “Con los cortes que venimos teniendo se arruina toda la vida cotidiana, tenemos una heladera, trabajamos bastante en la casa, mi hija tiene que hacer la tarea de la escuela y todo eso sin luz se complica mucho. Lo justo es que si pagamos, que sea por un servicio eficiente”, destacó. Carlos vive hace 6 años en Claypole y contó que en el barrio todos los vecinos tienen el mismo problema. La ola polar la vivió a oscuras.