La peligrosa advertencia sobre la crisis energética en el país: “El daño ya está hecho”

En medio de los cortes de gas que afectan a gran parte del país por la ola de frío polar, un experto advierte sobre la crisis energética y criticó la “ausencia total” del Gobierno de Javier Milei que paralizó la obra pública. Afirmó que el impacto del desfinanciamiento y la falta de control estatal no se queda en los hogares: también afecta a la industria. Respecto al reciente fallo judicial internacional que podría afectar el futuro de YPF, Rebasa fue tajante: “Es gravísimo, más grave que lo de la Fragata Libertad".

El investigador del Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Marcos Rebasa, afirmó que el sistema energético “está colapsando y el Estado brilla por su ausencia”. Definió un diagnóstico demoledor sobre la situación energética argentina: obras clave paralizadas, falta de previsión, empresas incumpliendo y un Estado que “no controla, no planifica ni actúa”.

“Todos sabemos que en invierno la demanda de gas aumenta, como en verano la de electricidad. Sin embargo, el Estado no le ´sopló la nuca´ a las petroleras, que redujeron envíos por el Gasoducto Néstor Kirchner sin que nadie se preocupara. Las plantas compresoras no están listas, las contratistas privadas no son supervisadas, y la obra pública no se termina porque directamente se desprecia”, explicó Rebasa. “Lo que está pasando era previsible”, afirmó en diálogo con Radio Splendid AM 990.

Según el especialista, lo que ocurre es consecuencia directa de una “tormenta perfecta” en la que el Estado decidió desentenderse de su rol. “Encima, en medio de esta crisis, desregulan el precio de la garrafa, el único recurso de los hogares más humildes que no tienen gas por red. Es una política criminal”, disparó.

La advertencia sobre la crisis energética

En este marco, advirtió que el impacto del desfinanciamiento y la falta de control estatal no se queda en los hogares: también afecta a la industria. Mendoza, Córdoba, La Pampa, Río Negro, Neuquén, San Juan y varias zonas del conurbano bonaerense padecen cortes de suministro, incluso a industrias con contratos interrumpibles.

“Si la actividad estuviera a pleno, estaríamos directamente en el horno”, alertó Rebasa, al tiempo que advirtió que en el verano podrían repetirse los mismos problemas, pero con la electricidad. Además, apuntó sobre la paralización de una obra clave: una línea de alta tensión financiada por China en el Gran Buenos Aires.

“Eran mil millones de dólares para evitar apagones masivos. Se cayó todo y el privado no la hace. El verano que viene, prepárense”, alertó.

El investigador también criticó el “relato de la exportación millonaria” de gas mientras “no hay gas para los argentinos”. “Tenemos Vaca Muerta, pero no tenemos gas para pasar el invierno. Es absurdo. Nos quieren vender una fantasía de exportar mientras nuestros ciudadanos se cagan de frío”, sentenció y cerró: “El daño ya está hecho. Y mientras el Estado siga ausente, el futuro será cada vez más oscuro”.