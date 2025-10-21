Más de la mitad de los productores agropecuarios cree que Milei perderá las elecciones

El sector agropecuario representado por la Mesa de Enlace está íntimamente alineado ideológicamente con la administración Milei, pero no la ven. No la ven bien. De acuerdo a un nuevo informe del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, un 53% de los productores encuestados en su ya habitual Índice Ag Barometer Austral considera que La Libertad Avanza será derrotada en las elecciones de medio término de este domingo.

Si bien los productores se expresaron en contra del "populismo" que podría ganar las elecciones en 2027, al escarbar un poco sobre la tierra seca del sector, las preocupaciones que aparecen son bien actuales y tienen un denominador común: se frena la inversión en maquinaria por la incertidumbre macroeconómica. La suba de la tasa de interés aparece entre las principales preocupaciones. El secretario de Economía, Luis Caputo (el ministro es Scott Bessent), lo hizo.

Derrota electoral para Milei

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La encuesta que realiza el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral incluye a 406 productores –de soja, maíz, ganaderos, tamberos, entre otros- cuyo valor bruto de producción supera los 200.000 dólares cada uno. ¿Qué pasará el próximo 26 de octubre? ¿Creen que la administración Milei podrá revertir la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires? Así arrancó la nueva edición de este Índice Ag Barometer Austral.

Un 47 % de los productores consideró que será posible revertir en las elecciones legislativas nacionales la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, mientras que un 53 % cree que el resultado no se modificará. Es decir, una mayoría de productores agropecuarios – base electoral de la derecha vernácula – cree que Milei perderá.

Este escenario se relaciona con una caída de la confianza hacia La Libertad Avanza. El Índice registró en septiembre-octubre 2025 una leve caída en la confianza del 2,4% pero en la comparación interanual, la merma llegó al 6%. Sin duda, el deterioro de la confianza se hizo más evidente en las “condiciones presentes”, con un derrumbe del 17%.

La verdadera sequía

¿Y con las inversiones cómo venimos? De acuerdo al informe de la Universidad Austral – think tank de la derecha vernácula - las expectativas de inversión en activos fijos están por debajo de 100 (línea base), ya que un 68% de los productores considera que no es un buen momento para invertir, frente a un 32% que mantiene una percepción favorable.

¿A qué se debe este escenario adverso para la lluvia de inversiones? La caída en las expectativas de inversión se viene registrando desde marzo de 2025, tras la realización de Expoagro, donde se les había prometido a los productores una baja de retenciones.

Luego sobrevino el gafe de llevar los derechos de exportación a cero durante 72 horas para garantizarles a los exportadores un negocio fenomenal valuado en 1500 millones de dólares. Hoy los productores sojeros estarían recibiendo 480.000 pesos la tonelada de soja cuando deberían pagarles cerca de 505.000 pesos por el efecto retenciones cero.

“Las malas perspectivas de inversión están vinculadas, principalmente, al deterioro de las condiciones macroeconómicas, impulsado por el aumento de las tasas de interés —una variable clave al momento de evaluar proyectos de inversión— y por las dudas sobre la sostenibilidad de la política cambiaria, que eleva el riesgo de tomar créditos en dólares, una alternativa que en marzo se percibía como la más conveniente”, explicaron desde el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

El crédito ya no es una opción para los productores agropecuarios, que al principio de año sí pudieron endeudarse en dólares para aguantar la cosecha. “Para evitar la demanda de dólares en contexto electoral, el Gobierno ha subido la tasa de interés a niveles astronómicos afectando el nivel de actividad económica tanto en lo referido al consumo como a la inversión y la economía ha experimentado una franca desaceleración en sus proyecciones de crecimiento”, agregó el estudio sectorial.

El populismo

El sector agropecuario relevado por la Universidad Austral decidió recortar inversiones y sabe que la economía quedó estancada por las propias decisiones del equipo económico. Sin embargo, le temen al regreso del populismo. ¿Pero a qué le temen?, les preguntaron.

La respuesta es un compendio de sentidos comunes construidos por la narrativa oficial. “El principal foco de preocupación radica en la posibilidad de nuevas trabas a las exportaciones agropecuarias, recordando las prohibiciones de exportar cortes vacunos en 2021 y la reimplantación de retenciones, justo en un contexto de excelentes perspectivas para la carne vacuna, incluyendo el aumento de la cuota de exportación hacia Estados Unidos”, concluyó la Universidad Austral.

Igualmente, los mismos chacareros que participaron del estudio creen que este domingo Milei volverá a perder las elecciones como ocurrió hace casi un mes en la provincia de Buenos Aires.