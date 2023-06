Massa sorprendió y reveló una charla privada con el dueño de Coto antes de ser ministro: "Ni en pedo"

El ministro de Economía contó un diálogo que mantuvo con el empresario cuando analizaba asumir al frente de la Palacio de Hacienda y la siituación del gobierno era crítica.

El ministro de Economía, Sergio Massa, contó un diálogo privado que mantuvo con el empresario Alfredo Coto antes de asumir su cargo en el Gobierno. El supermercadista no era muy optimista por la dificultad del escenario en que el tigrense iba a tomar las riendas del Palacio de Hacienda.

“Hace nueve meses, cuando me ofrecieron ser Ministro de economía, llamé a empresarios para pedirles su opinión, y Alfredo Coto me dijo `que ni en pedo, ni se te ocurra`. Después me llamó y me dijo: “la verdad, te reconozco la valentía”, afirmó Massa.

La anécdota de Massa con Coto

En este contexto, recordó: "En el año 2008 yo era intendente y Alfredo me vino a visitar; le conté que íbamos a hacer la ruta 27 de cuatro carriles, que íbamos a hacer el Camino de los Remeros y que le convenía mirar más el desarrollo de este tramo y de alguna manera el valor de la confianza y la palabra de uno y otro hizo que hoy estemos acá".

"Después -dijo- vino una mala época para la Argentina y en la mala época para la Argentina a Cicsa le convenía invertir fuera de la Argentina porque el consumo había caído y entonces se postergó el proyecto, pero el terreno seguía acá y Alfredo cumplió con la palabra también". Y sumó: "Nosotros cumplimos, hicimos la ruta 27 y el camino de los remeros y Alfredo cumplió, porque desarrolló e invirtió en esta zona, que antes era un campo pegado al terreno del obispado y hoy es este centro comercial maravilloso".

Massa destacó que esta apertura genera 600 trabajadores directos, 200 indirectos y se realizó con una inversión de más de 30 millones de dólares más el terreno, al tiempo que cuenta con "más de 1.000 empresas proveedoras trabajando en este centro, 60% de ellas pymes argentinas". Massa resaltó que "cuando el Estado y el sector privado se toman de la mano y planifican juntos pueden generar empleo, desarrollo e inversión", y remarcó que "buenos salarios sostienen el nivel de consumo".

El ministro dijo que "Coto refleja y ayuda al mercado de consumo con 20.000 empleos, Coto invierte en Argentina y ayuda al crecimiento y desarrollo de Argentina, y con sus tres frigoríficos exporta trabajo argentino para generar los mismos dólares, o en este momento más de los que muchas veces consume a la hora de abastecer su cadena de retail". Por otra parte, recordó que Coto "fue el primero, junto con otro empresario también argentino, en venir a plantear la necesidad de los acuerdos de precios para tratar de garantizar abastecimiento en el sector de supermercadismo, que creció casi 14 puntos desde que tiene el programa de Precios Justos, porque lo cumple".