Massa, sobre la inflación 2022: "Debemos seguir transitando el camino a la baja"

El ministro de Economía se encargó de alejar suposiciones acerca de su eventual candidatura presidencial. "Mi carrera es para bajar la inflación", advirtió.

El ministro de Economía, Sergio Massa, se refirió al dato de inflación de diciembre, que llevó ese índice al 94,8% para el 2022, y aseguró que el Gobierno debe "seguir transitando el camino a la baja", aunque reconoció que el país se debe un acuerdo multisectorial para erradicar el problema. Además, se encargó de alejar suposiciones sobre una eventual candidatura presidencial en las elecciones 2023 y remarcó que se encuentra enfocado en su tarea en el Palacio de Hacienda.

Desde Entre Ríos, al anunciar un paquete de beneficios para el sector avícola y el porcino, Massa mencionó el dato de inflación que difundió el Indec -5,1% en diciembre- y afirmó: "Muestra que recorrimos un camino a la baja pero no alcanza. Debemos seguir transitando este camino la baja para mejorar la salud de nuestra economía". Desde su perspectiva, el ministro definió: "La inflación es la fiebre de una economía enferma y el desafío que tenemos todos es animarnos a bajar la fiebre y a enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente".

Para el funcionario es necesario "orden y disciplina fiscal" como también "fijarse objetivos y no cambiarlos ante una adversidad y tener una mirada responsable desde todos los sectores" para llevar adelante esa tarea. "Ojalá tengamos todos los argentinos los huevos bien puestos para enfrentar a la inflación y hacer crecer nuestra economía. Debemos seguir cuidando precios, tenemos el desafío de recuperar el poder de compra de los argentinos a través de un programa de desarrollo federal para el sistema productivo", soslayó Massa.

Respecto a las versiones que lo anotaban en una lista de presidenciables para las próximas elecciones, aseveró: "Mi carrera es para bajar la inflación, hacer crecer a la Argentina, generar empleo. No me suban a otra carrera que no sea hacer crecer a la Argentina. Algunos se pasean por las playas planteando candidaturas y no se ocupan del desarrollo de la Argentina".

Qué anuncio realizó Massa para el Agro

Massa presentó el Programa Fortalecimiento Productivo Argentino, un plan que contempla la inversión de $ 3.500 millones en asistencia a productores de carne porcina, aviar y huevos, para compensar el adicional de precio abonado por el poroto de soja o sus subproductos durante la segunda ventana del programa Incremento Exportador. La medida fue anunciada en un acto en la localidad entrerriana de General Racedo, junto al gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.

Las claves del paquete

-Los productores porcinos de menos de 1.000 madres, recibirán una compensación de $ 30.000 por tonelada de soja, o sus equivalencias en subproductos o alimento balanceado, compradas entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre del 2022.

-Para el cálculo de las toneladas a compensar se tendrá en cuenta el promedio mensual de carne porcina producida entre los meses de octubre 2021 y septiembre 2022 de cada productor, y se compensarán las toneladas necesarias para producir ese volumen de carne promedio resultante de su past performance en un único pago.

-El componente destinado a las y los productores porcinos establece un monto máximo a percibir por productor de $5.000.000, alcanzando al 98% de las y los productores. La inversión del Gobierno nacional es de $1.000 millones.

-Los productores avícolas recibirán una compensación de $ 30.000 por tonelada de soja, o sus equivalencias en subproductos o alimento balanceado, compradas entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre del 2022.

-Para el cálculo de las toneladas a compensar se tendrá en cuenta el promedio mensual de pollos enviados a faena entre los meses de octubre 2021 y septiembre 2022 de cada productor, y se compensarán las toneladas necesarias para producir ese volumen de carne promedio mensual resultante de su past performance en un único pago.

-Este componente alcanza al 100% de las y los productores. La inversión del Gobierno Nacional es de $ 2.000 millones.

-Los productores de huevos recibirán una compensación de $30.000 por tonelada de soja, o sus equivalencias en subproductos o alimento balanceado, compradas entre el 28 de noviembre y el 30 de diciembre del 2022.

-Para el cálculo de las toneladas a compensar se tendrá en cuenta el promedio mensual de huevos comercializados entre los meses de octubre 2021 y septiembre 2022 de cada productor, y se compensarán las toneladas necesarias para producir esa cantidad de huevos promedio mensual resultante de su past performance en un único pago.

-Este componente alcanza al 100% de los productores. La inversión del Gobierno Nacional es de $ 500 millones.