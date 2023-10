Elecciones 2023: Massa pidió una “evaluación psicológica” a los candidatos para el debate del balotaje

El candidato de Unión por la Patria anticipó que consistiría en una fibroscopía y un chequeo de equilibrio mental. Trazó un paralelismo con Leopoldo Galtieri.

El candidato a presidente por Unión por la Patria en las elecciones 2023, Sergio Massa, pidió que se le haga un examen psicológico a los candidatos que participen de un eventual balotaje. Para justificar su postura, recordó el alcoholismo del dictador Leopoldo Galtieri.

En una entrevista con República Z, el ministro de Economía explicó: “Yo voy a pedir que para el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, que tres universidades hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos". Y agregó: "En algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra, ser presidente requiere una estabilidad emocional que no te puede llevar en campaña a decir cualquier cosa por un voto”.

”Básicamente consistiría en ver si tenés adicciones, una fibroscopía, y ver si tenés equilibrio mental. Gobernar es una cosa seria, tomás decisiones que involucran a 50 millones de personas. Hay que poner el psicofísico y mostrárselo a la gente, para ver si hay equilibrio mental o no. Porque involucra decisiones que trascienden”, se explayó el candidato.

Massa anticipó medidas para consolidar el sistema de reservas

Massa anticipó “medidas para consolidar el sistema de reservas, para que el próximo presidente no tenga problemas sea yo u otro". En conversación con la señal de noticias A24, sostuvo: "Tengo claro quienes se están haciendo los vivos en el mercado de cambios y me voy a ocupar de que vayan en cana aunque me cueste la elección".

El jefe del Palacio de Hacienda advirtió que "a los cinco o seis que hoy (por ayer) le hicieron perder los ahorros a muchos argentinos los voy a mandar en cana". Y agregó: "Se va a conocer una medida muy importante que involucra a otro país". El ministro subrayó que "el 10 de diciembre sea quien sea presidente vas a tener los mismos ciudadanos y los mismos problemas".

Massa acordó por estas horas activar el segundo tramo del Swap con China por más de 5.000 millones de dólares y abrir la subasta del 5G con la cual espera recaudar 1050 millones de dólares. Hoy hará más anuncios para solidificar las reservas y tiene un equipo abocado al seguimiento de las causas judiciales contra los especuladores tras la suba del dólar blue.

Además de los fondos chinos, el gobierno nacional lanzará una subasta por las bandas de frecuencias para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de quinta generación (5G), a partir de la cual se esperan recaudar alrededor de 1.050 millones de dólares. Al proceso de licitación se presentaron tres empresas prestadoras que ya presentaron las garantías de ofertas y han sido precalificadas como oferentes, por lo que el mecanismo de asignación está muy avanzado.