Orlando Canido, dueño de Manaos: "Estamos 15% debajo del consumo de 2023"

El dueño y fundador de Manaos, Orlando Canido, dio su visión sobre la crisis económica de la Argentina, que hizo que su empresa en 2024 sufriera una caída abrupta del consumo. A día de hoy, explicó en El Destape 1070, las ventas siguen por debajo de las de 2023.

"En el 2024 tuvimos una caída muy profunda, pero en septiembre empezó la recuperación y hoy estamos no en los mismos niveles del 2023, pero cerca", expresó Canido este martes.

Además, siguió: "La venta nuestra es venta genuina toda en Argentina, no exportamos y ahora hay una tranquilidad en el tema de los precios porque hubo un desacomodo con la devaluación, pero se estabilizó y volvió a foja cero: las empresas proveedoras que me iban a aumentar no aumentaron, yo no aumenté el producto, no aumenté, no pasé listas nuevas y seguí entregando el producto respetando el precio".

"Hoy estamos un 15% por debajo del 2023", contó Canido, y agregó: "Todo el año 2025 no he aumentado los precios, pero estoy evaluando un incremento del 2% o 3%".

El fundador de Manaos explicó que las ventas crecieron "más de un 100% en todo" en comparación con 2024, año que marcó como el de la crisis profunda. "Yo no tuve que suspender ni despedir gente", añadió el empresario.

"Manaos ya está en todos lados, voy a Recoleta y encuentro mi marca. Manaos ya no es una gaseosa de cuarta", explicó Orlando Canido. "Yo compito con los números uno del mundo en todos los rubros", puntualizó.