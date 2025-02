Para el presidente de Citrícola San Miguel, "los trabajadores están sufriendo menos que los empresarios"

Gonzalo Tanoira afirmó que "los trabajadores están sufriendo menos que los empresarios".

El empresario Gonzalo Tanoira, presidente de Citrícola San Miguel, se refirió a la situación económica que atraviesa el país con el Gobierno de Javier Milei y defendió el rumbo económico de la actual gestión: “Hay que tener paciencia, pero estamos yendo por el camino correcto”, declaró en diálogo con Mariano Martín y el equipo de "Palo y zanahoria" por El Destape 1070.

A pesar del difícil contexto que atraviesa un gran porcentaje de la población, Tanoira se mostró optimista y opinó que "la pobreza no ha crecido", ya que "los sueldos en dólares ha subido para la mayoría de la gente". “Los sueldos le están ganando a la inflación y los trabajadores están sufriendo menos que los empresarios", agregó. Luego, analizó: “La inflación es un fenómeno que tiene que ir bajando de a poco, si se bajan los sueldos, eso tendrá un efecto colateral que será la baja de precios”.

A su vez, el directivo de la multinacional cuya planta principal se encuentra en Tucumán habló sobre el panorama para las empresas durante este período: “El sector exportador está haciendo un sacrificio enorme porque a sus trabajadores le tienen que pagar el sueldo en pesos. Yo creo que sería mejor pagar los salarios en dólares, para salir adelante creo que el país tiene que dolarizarse”. Sin embargo, aclaró que en estos momentos no están en condiciones de pagar sueldo en dólares. “Nosotros exportamos el 100% de lo que producimos, y la actividad local exportadora en períodos de dólar barato nuestra exportaciones sufren”, añadió.

“El gran desafío es que el gobierno pueda pasar a la segunda parte del plan, que pueda seguir desregulando, que haga la vida más simple para la gente, eventualmente bajar más impuestos”, comentó Tanoira, al mismo tiempo que sugirió que “los altos índices de aprobación de Milei demuestran que tan mal no están”. “Mucha gente está muy cansada de que le metan la mano en el bolsillo y mucha gente está muy cansada del populismo. La gente reconoce que el ajuste lo está pagando todo el mundo”.

“La suma de muchos temas menores nos está simplificando la operatoria del día a día, pero recorrimos, creo, el 10% de lo que Milei quiere lograr. Hay cosas parecidas al 2008, pero es la primera vez que vemos que desde el Estado se están haciendo cosas”, expresó.

Por último, Tanoira también opinó sobre la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en medio de las tensiones a nivel internacional por su "guerra comercial" con países como México, Canadá y Sudáfrica: “Los primeros días de Trump siempre hay mucha turbulencia, pero creo que la sangre no va a llegar al río”.

Citrícola San Miguel tiene plantas en Argentina, Uruguay y Sudafrica.

Febrero arrancó con malas noticas: otra vez aumenta la carne

El precio de la carne vacuna aumentará entre un 5% y un 10% a partir de este lunes. Este incremento se debe a una reducción en la oferta de hacienda, que registró aumentos consecutivos en el mercado, lo que ha convalidado el alza de precios. En las últimas semanas, los frigoríficos aplicaron un aumento del 7% debido a la menor disponibilidad de ganado en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG).

Este ajuste en los precios se fue reflejando durante tres jornadas seguidas, lo que indica que el alza es sostenible. El impacto de este aumento será notorio en los mostradores, y se espera que se observe cómo los consumidores reaccionan ante el ajuste.

Por otro lado, las carnicerías enfrentan una caída en la demanda de carne, lo que puede llevar a algunos locales a optar por subir los precios de ciertos cortes mientras mantienen los más demandados, para no perder clientela. No obstante, no todos los establecimientos tienen la capacidad de absorber los aumentos. El mercado ganadero anticipa que en 2025 la oferta de ganado será aún más reducida debido a las sequías, lo que provocará una mayor escasez de carne y un ajuste de los precios en las carnicerías.