Tras las PASO 2021, el Banco Central compró dólares en el mercado oficial

La autoridad monetaria sumó US$ 15 millones de reservas internacionales el lunes.

El Banco Central cerró la jornada con compras netas por cerca de U$S 15 millones en el primer día posterior a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). De esta forma, la autoridad monetaria continuó con la postura compradora con la que había cerrado el viernes último, cuando había adquirido cerca de US$ 8 millones en el mercado cambiario, pese a que septiembre es un mes históricamente desfavorable para el BCRA por la falta de liquidación de divisas del sector agropecuario.



"Según estimaron fuentes privadas del mercado, la autoridad monetaria compró poco más de US$ 15 millones en el mercado", informó el analista de mercado y operador de PR Corredores de Cambio, Gustavo Quintana. Se dio luego de una jornada en la que se movieron US$ 488,78 millones en el segmento contado y US$ 456 millones en contratos a futuro negociados en el Rofex.

El dólar mayorista cerró la jornada a $ 97,99 para la compra y $ 98,19 a la venta por unidad, diez centavos arriba del cierre del viernes pasado en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De momento, el Central lleva vendidos poco menos de US$ 500 millones en el MULC en septiembre, menos de la mitad de los US$ 1.009 millones que llevaba vendidos en la misma cantidad de jornadas de septiembre de 2020.



El dato cobra más relevancia si se tiene en cuenta que la intervención en el MULC del Banco Central solo fue compradora para un mes de septiembre en 2012 durante los últimos 11 años, con un promedio de saldo vendedor de US$ 956,16 millones desde entonces. A esto se suma que en los primeros ocho meses de 2021 dejaron al BCRA un fuerte “colchón” de dólares disponibles, tras haber sumado compras netas por US$ 7.108 millones, el segundo mejor registro acumulado hasta agosto de los últimos once años, según datos oficiales.



Hasta hoy el Banco Central tiene acumulados alrededor de US$ 6.600 millones en compras en el mercado de cambios en 2021, lo cual representa niveles muy superiores a años previos, el peor de ellos el 2018 cuando para esta época del año se llevaban ventas por casi US$ 16.000 millones. "El BCRA cuenta con una posición robusta para enfrentar eventuales episodios de mayor volatilidad financiera, que en Argentina han coincidido típicamente con los períodos electorales", aseguró días atrás en su informe de Política Monetaria.