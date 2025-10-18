Melconian anticipó una devaluación y el fin de las bandas bajo el esquema actual

El economista Carlos Melconian afirmó que el precio del dólar oficial debería ubicarse por encima del actual y sostuvo que el Gobierno podría estar cerca de aplicar una devaluación. Además, consideró que el programa económico "fracasó" y ese es el motivo del paquete de salvataje que negocia el presidente Javier Milei con Estados Unidos.

"No es que hay olor a devaluación, hay números que lo reflejan", apuntó Melconian al analizar el panorma cambiario. "El doctor [Scott] Bessent te colocó tres stents, y en algún momento tenemos que ver cómo sigue la película cuando te saque el andador", le dijo a la señal de noticias TN.

A cuánto se puede ir el dólar según Melconian

El economista puntualizó: "Cuando vos tenés más demanda que oferta, como es el caso de Argentina, o restringís, o permitís tener otro precio". Por eso, de acuerdo con su proyección, el valor del dólar debería ser más elevado. "El piso es el techo de la banda", precisó. El extitular del Banco Nación señaló que no sería "una tragedia" que la divisa se ofreciera a $ 2000.

Por otra parte, descartó que la inflación llegue a cero el año que viene, una promesa de Milei. "Creo que el Presidente va a tener que postergar la idea de inflación de un dígito anual. Los casos de milagro, de países que se acomodaron han tenido cuatro, cinco años de inflación en dos dígitos primero", matizó. Y remarcó: "Si en el 2026 acomodó lo cambiario, se encamina y la inflación da 20, te voy a decir que es un éxito".

Al ser consultado sobre el reciente anuncio de un nuevo acuerdo con el gobierno de Donald Trump, Melconian lo asoció a un "fracaso" de la administración libertaria. "Terminamos ahí porque fracasó lo que se hacía", soslayó en relación a las repercusiones que generan en los mercados los mensajes de Bessent.

"No me gusta este formato de que el secretario del Tesoro americano se hace cargo del Banco Central de la Argentina, por no decir del área económica, no me gusta eso. Cuando lo han hecho otros gobiernos tampoco. El gobierno de (Mauricio) Macri terminó en una cosa parecida. No es una cosa personal con Milei ni con [Luis] Caputo", señaló Melconian.

En cuanto a una presunta condición del apoyo de la administración estadounidense al resultado de la elección, destacó que no cambiará el plan del mandatario. "Trump no está sin dormir por las elecciones de Argentina. Debe estar hasta pensado cómo sigue. Hasta donde se metió Bessent, y si en serio tienen lo de China en la cabeza, no pueden ir para atrás por el resultado", expresó.