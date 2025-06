Las reservas del Banco Central cayeron U$S 110 millones este viernes

Las reservas terminaron la semana en U$S 38.635 millones y este viernes bajaron U$S 110 millones. Sin fondos externos, al Gobierno se le dificulta cada vez más acumular divisas genuinas y a pesar de la postergación de la visita de la misión del FMI, el programa económico luce cada vez más insostenible.

Los funcionarios del Fondo llegarán a la Argentina en las próximas semanas para avanzar en una revisión del cumplimiento de metas, en el marco del nuevo programa por U$S 20.000 millones que acordó con el Gobierno en abril de este año. Se espera que la revisión se realice en los primeros días de julio, lo que aplaza la evaluación de la meta de reservas que inicialmente estaba prevista para el 13 de junio próximo y otorga aire al Gobierno.

Este cambio de fecha dará al Gobierno un mayor plazo para acumular los U$S 4.000 millones que necesita para alcanzar el objetivo fijado en el acuerdo. El nuevo programa con el FMI establecía que las Reservas Internacionales Netas (RIN) debían llegar a U$S -500 millones desde la zona de U$S-4.900 millones en que se encontraban al 31 de marzo último.

Como si fuera poco, crece el rojo comercial con Brasil

De acuerdo a los datos que se desprenden del último informe de comercio bilateral elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el intercambio entre Argentina y Brasil fue de U$S 2.860 millones en el quinto mes del año, un 34,1% superior al valor obtenido en el mismo mes de 2024, cuando había sido de U$S 2132 millones. El intercambio creció con respecto a abril pasado un 11,4%. Las exportaciones de Argentina a Brasil aumentaron un 3,9%, mientras que las importaciones subieron 67,4%, dando un saldo comercial deficitario de U$S 535 millones.

Las ventas argentinas a Brasil crecieron en mayo de 2025 un 3,9% con respecto a mayo de 2024 (se cortó la baja consecutiva de exportaciones de los últimos dos meses respecto al mismo período del año anterior) al sumar U$S 1163 millones, mientras que aumentaron 19,6% respecto a abril de 2025 (finalizó la tendencia negativa de los últimos dos meses). Por su parte, las importaciones desde aquel país fueron de U$S 1.698 millones y mostraron un alza interanual del 67,4% y una mejora del 6,3% respecto a abril de 2025.

Así, el saldo comercial entre ambos países luego de cinco meses en 2025 es negativo en U$S 2451 millones para Argentina, distinto a lo sucedido en ese período de 2024 cuando había resultado superavitario en U$S 142 millones.

La suba interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil de mayo (3,9%) correspondió principalmente al alza de vehículos para transporte de mercadería y usos especiales, aluminio, alcoholes y fenoles y motores de pistón y sus partes, mientras que el avance interanual de las importaciones argentinas (67,4%) se explicó principalmente por el incremento de vehículos automóviles de pasajeros, vehículos de calle, vehículos automóviles para transporte de mercaderías y usos especiales, partes y accesorios de vehículos automotores, motores de pistón.