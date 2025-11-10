Este es el precio confirmado del dólar para el lunes 10 de noviembre de 2025 en CABA y Buenos Aires

Este lunes 10 de noviembre, el dólar oficial se vende en el Banco Nación a $1.455. En contraste, el dólar blue en el mercado informal alcanza un valor de $1.420 para la venta, ubicándose así $35 por debajo del tipo de cambio oficial.

En el Banco Nación, el precio del dólar para la compra es de $1.395, que representa una diferencia de 50 pesos respecto a la cotización de venta. Por su parte, el dólar paralelo inicia la semana con un valor de $1.420 para la venta y $1.400 para la compra en las cuevas de la ciudad de Buenos Aires. El precio en el Conurbano bonaerense puede diferir levemente al alza.

En cuanto al dólar cripto, la cotización para la compra es de $1.465,10 y para la venta de $1.480 en esta misma fecha. Por otro lado, el dólar ahorro se comercializa a $1.878,50 para la venta este 10 de noviembre de 2025.

Tras rumores surgidos luego de la reunión entre el ministro de Economía, Luis Caputo, y diversos inversores en Nueva York, el Gobierno aclaró que no habrá grandes modificaciones en el esquema cambiario. En particular, desmintieron que se vaya a aumentar el ritmo de ajuste de las bandas del 1% mensual actual al 1,5% y que se anuncie un plan en los próximos 30 días para la compra de reservas y la recompra de deuda, tal como había trascendido en la agencia Bloomberg.