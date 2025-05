En el mes de apertura del cepo al dólar se fugaron casi u$s 3.000 millones: es más de la mitad de todo lo que se fue en el año

En abril, mes de la salida del cepo, se fugaron casi 3.000 millones de dólares por operaciones individuales, de acuerdo al Balance Cambiario que publicó el Banco Central. Esta cifra representa el 56% del total que ya se fugó en lo que va del año y superó al acumulado del primer trimestre. El déficit turístico y el pésimo resultado que arrojó el sector agropecuario que excluye a las oleaginosas explicaron buena parte del saldo final.

Según el informe, las “Personas humanas” registraron egresos netos por U$S 2.942 millones, principalmente para formación de activos externos por U$S 2.247 millones. En abril de 2024, el resultado para esta categoría había sido de U$S 274 millones, lo cual se traduce en un aumento descomunal.

Además, se registraron egresos netos para gastos por viajes, pasajes y otros consumos efectuados con tarjetas con proveedores no residentes por U$S 765 millones. Cabe señalar que alrededor de un 60% de estos consumos con tarjetas (registrados como egresos en la cuenta “Viajes”) son posteriormente cancelados de forma directa por los clientes con fondos en moneda extranjera, lo que reduce el impacto deficitario.

Justamente, esta semana se publicaron los datos de turismo correspondientes a abril, un indicador clave para evaluar la sostenibilidad del sector externo. Durante ese mes, salieron del país por motivos turísticos 881.161 personas, mientras que ingresaron 418.771, lo que arroja un saldo neto negativo de 462.390 personas.

De esta forma, se posicionó como el tercer abril con mayor turismo emisivo desde el inicio de la serie (2016), sólo superado por 2017 y 2018. El fuerte dinamismo de los primeros meses del año amplifica esta tendencia: en el primer cuatrimestre se registró un récord histórico de turismo emisivo, con casi 6 millones de salidas al exterior por turismo.

Además, el saldo positivo de bienes casi desapareció en los últimos meses, a pesar de un nivel de actividad que dista de ser explosivo, lo que suma fragilidad a las cuentas externas. En algunos rubros, las cantidades importadas están casi en máximos, sobre todo los bienes de consumo.

Por su parte, el sector “Oleaginosas y cereales” fue el principal sector oferente de moneda extranjera en el mes, registrando ventas netas de moneda extranjera en el mercado de cambios por U$S 2.280 millones, explicadas principalmente por los conceptos incluidos en “Bienes” -cobros de exportaciones netos de pagos de importaciones-, con un resultado neto de U$S 2.367 millones.

Sin embargo, el “Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales” -no incluye a la soja, por ejemplo- arrojó un déficit de U$S 1.196 millones, explicadas principalmente por los egresos netos de los rubros “Bienes” y “Resto de servicios y otros corrientes” por U$S 967 millones y U$S 431 millones, respectivamente. En abril de 2024, este mismo sector había sido superavitario por U$S 1.520 millones.

Mientras tanto, para Milei no hay problema de reservas

El presidente Javier Milei salió al cruce de quienes advierten que la Argentina tendrá problemas para cumplir las metas acordadas con el FMI. Además, aseguró que Argentina "no necesita acumular reservas porque tiene tipo de cambio flexible".

El jefe de Estado sostuvo que, a los U$S 1.000 millones obtenidos esta semana con el bono BONTE 2030Y, "se suma un REPO con los bancos que permitirá llegar a unos U$S 2.000 millones o U$S 3.000 millones, y los propios desembolsos del FMI, que permitirán el ingreso de entre U$S 2.000 millones y U$S 4.000 millones más".

No obstante, señaló que, como la Argentina tiene "tipo de cambio flexible, la variación de reservas, por definición, es nula, salvo que hagas estos swaps de deuda que estamos haciendo para fortalecer el balance, del Banco Central". En declaraciones al canal de streaming Neura, afirmó que "cuando tenés tipo de cambio flexible, no necesitás acumular reservas", y remarcó que los analistas que dicen lo contrario están mirando el problema "de una manera incorrecta".