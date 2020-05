Roberto Navarro se refirió a la situación del dólar en este contexto de pandemia.Los que tienen plata en Argentina salen a buscar lo más confiable históricamente, que es el dólar. ¿Quiénes son los que compran? los mismos de siempre, contestó Navarro: los bancos, las energéticas y el sector agropecuario.

En su editorial en El Destape Radio, el conductor afirmó que el campo está liquidando muy por debajo de 2019. "Argentina no está gastando plata en importaciones, porque como no consumimos no importamos". "Si no obligamos a que liquiden y caemos en default o se extiende el plazo de la deuda, entonces el dólar va a seguir subiendo", sostuvo Navarro.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Hoy en Argentina está avanzando la concentración de la economía y ellos manejan el precio del dólar", aseguró Navarro y consideró que esta concentración lleva a una suba de precios o a un desabastecimiento. "Este Gobierno en el medio de la pandemia debe actuar con estos actores, con estos medios, con este poder económico, con quienes manejan el dólar y con el campo", explicó el conductor y dijo que "por ahora está salvando vidas, pero las otras cosas están pasando".

"En este país, con este nivel de concentración, llegó la pandemia", afirmó y opinó que es necesario que haya actores que entiendan que el dólar no pueden costar 150 pesos, que no se puede dejar que una empresa se coma al resto de los comercios y que no hay que permitir que 14 mil productores agropecuarios manejen la vida de los argentinos. "Si nos manejan el dólar, nos manejan la vida", admitió.

"Si se soluciona lo de la deuda y el campo tiene un poquito de presión para liquidar más, el dólar debería bajar fácilmente abajo de 100 pesos", garantizó Navarro y dijo que si ninguna de las dos cosas se hacen, entonces el dólar no tiene precio.