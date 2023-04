El Banco Central compró casi US$ 300 millones y revirtió el rojo del mes

El llamado dólar agro totalizó hoy ingresos por US$ 185,215 millones. El saldo del mes se revirtió y pasó a ser positivo ahora en US$ 81 millones de compras netas.

Luego de una semana marcada por una escalada de 45 pesos del dólar blue y este viernes por la renuncia a la reelección de Alberto Fernández, el Banco Central terminó la última rueda de la jornada con compras por US$ 289 millones en el mercado de cambios. De esta forma, el saldo del mes se revirtió y pasó a ser positivo ahora en US$ 81 millones de compras netas.

Las compras oficiales fueron positivas en una jornada en la que hubo pago de importación de energía por US$ 90 millones. El llamado dólar agro totalizó ingresos hoy por US$ 185,215 millones, cuando el volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 533,624 millones, en futuros MAE US$ 80 millones y en el Rofex US$ 834 millones.

El jueves, el Directorio del Central elevó en 300 puntos básicos la tasa de política monetaria, con lo cual la tasa de interés nominal anual de las Letras de Liquidez (Leliq) a 28 días pasó de 78% a 81%. "Simultáneamente y en pos de mantener el incentivo al ahorro en pesos, el BCRA elevó los límites mínimos de las tasas de interés sobre los plazos fijos de personas humanas, llevándolos a un rendimiento de 81% nominal anual para el caso de los depósitos de hasta 10 millones de pesos y de 72,5% nominal anual para el resto de los plazos fijos", precisó la autoridad monetaria.

De esta forma, los plazos fijos tradicionales de hasta 10 millones de pesos pasaron de rendir de un 6,5% a 6,7% mensual para los depósitos con vencimiento a 30 días; mientras que la tasa efectiva anual (TEA) de un plazo fijo de estas características será de 119,4% anual.

Mercados financieros

El índice S&P Merval subía 1,54% y se ubicaba en 287.228,25 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street operaban con altibajos. Los papeles de Transportadora de Gas del Sur y Central Puerto anotaban alzas de 4,23% y 3,13%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

Los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York operaban de manera dispar, con subas de 1,1% en el caso de Transportadora Gas del Sur y descensos de hasta 3% en el papel de Ternium.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con incrementos de hasta 2,8%, mientras que los títulos en pesos registraban altibajos. Así, el riesgo país cedía 1,5% hasta los 2.579 puntos básicos.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vendía a un promedio de $ 225,21, con una suba de 17 centavos respecto de ayer. En tanto, en el mercado bursátil el dólar contado con liquidación avanzaba 2,8% a $ 448,13 por unidad, y el dólar MEP subía 3,4% a $436,26.

En el mercado informal, el denominado dólar blue operó este viernes con un incremento de $ 13, a $ 445 por unidad. Por último, en el segmento mayorista la divisa estadounidense se ubicaba a $ 218,50, con un aumento de 51 centavos con relación al cierre previo.