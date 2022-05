Dólar blue hoy: cuánto cotiza este miércoles 18 de mayo y el riesgo país

El dólar oficial tuvo una suba de 28 centavos en el cierre del martes, mientras que los los dólares bursátiles, operan con bajas de hasta 1%. El denominado dólar "blue" avanzó dos pesos.

La cotización del dólar oficial se encuentra en $123,54, con una suba de 28 centavos en el cierre del martes, mientras los dólares bursátiles -contado con liquidación y MEP- operaron con bajas de hasta 1%. En tanto, en el segmento informal, el denominado dólar "blue" avanzó dos pesos, a un promedio de $207 por unidad. Si bien no hay operatoria en el mercado, debido al feriado nacional por el Censo 2022, estas son las cotizaciones actuales del dólar.

Dólar CCL y MEP

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) está en $ 211,35; mientras que el MEP se ubica en a $ 209,24, en el tramo final de la rueda del martes.

Dólar mayorista

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 21 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $118,07.

Dólar solidario

El dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $160,60 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $203,84.

Fuentes de mercado indicaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada del martes con un saldo neutro por su intervención en el segmento mayorista. El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 194 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 196 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 380 millones.

Riesgo País

El riesgo país, que mide la sobretasa de interés que paga Argentina por su deuda en relación a los bonos del Tesoro de Estados Unidos, está en 1931 puntos básicos, y acumula un crecimiento del 13,8% en el 2022.