Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 8 de julio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo mostró estabilidad en los últimos días. Qué pasa con las demás divisas.

El dólar blue no se mueve y se vende hoy viernes 8 de julio a $ 255. De todos modos, se ubica por encima del solidario, pero sigue por debajo de los financieros. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial minorista es alrededor del 89%. La divisa se desinfla luego de haber llegado a los 290 pesos en algunas cuevas tras la salida intempestiva de Martín Guzmán del Ministerio de Economía el sábado pasado por la tarde.

A su vez, el dólar financiero cotiza en alza. El MEP o “Bolsa” llega a los $ 276. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) escala a $ 288,78. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas suben: el MEP atado al GD30 ascendió 3,8% hasta $ 280,57 y el CCL Cedear subió en el mismo valor hasta los $ 290,52.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 17 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $126,56. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS- y el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $219,89.

El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de los EEUU con similares emisiones de otros países, bajó 67 unidades hasta los 2.616 puntos básicos.

Según fuentes del mercado, el volumen operado el jueves en el segmento de contado fue de U$S 405,347 millones, en futuros MAE U$S 308,10 millones y en el Rofex U$S 808 millones.

Abren las importaciones de fertilizantes y restringen la compra en free shop

El Banco Central de la República Argentina dispuso este jueves mejorar las condiciones de financiación para la importación de fertilizantes, productos fitosanitarios y los insumos necesarios para su elaboración en el país. En tanto, restringió el pago en cuotas de consumos en dólares en los denominados free-shop

La decisión del Directorio del BCRA significa reducir de 90 días a 60 días el plazo para el acceso al mercado de cambios. También redujo de 365 a 60 días el plazo para acceder al mercado de cambios para abonar insumos que serán utilizados para la producción local de bienes a exportar, cuando simultáneamente se liquidan anticipos o prefinanciaciones de exportaciones. En el caso de estos productos, se considerará siempre que se trata de insumos para la producción local de bienes para exportar.