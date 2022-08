Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 19 de agosto y el riesgo país

La divisa en el paralelo mostró altibajos durante la semana. Qué pasa con las demás divisas.

Luego de cuatro días de subas y bajas, el dólar blue se vende este viernes 19 de agosto a 293 pesos para la venta. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo que se comercializa en las cuevas se ubica en el 110% promedio.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanza a $292,44; mientras que el MEP aumenta a $286,36 en el inicio de la rueda. Estos dos tipos de cambio fueron los que más aumentaron durante las jornadas del miércoles y jueves. En dos días subieron más de 8 pesos.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un aumento de 27 centavos y se vende en un promedio de $135,53. Así, el dólar solidario, con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $234,94. En tanto, el dólar turista-y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $249,18.

El Banco Central tuvo otra jornada positiva y cerró su participación del día con compras por unos U$S 20 millones en el mercado. El Riesgo País -índice elaborado por el JP Morgan para valuar la situación financiera y crediticia de los países- ubica a la Argentina en los 2.460 puntos.

Qué pasó el jueves en los mercados financieros

El índice S&P Merval escalaba 2,22% y se ubicaba en 128.749,76 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 3,9%. Los papeles de YPF y Transportadora de Gas del Sur anotaban alzas de 4,98% y 4,23%, en ese orden, en el panel líder de la bolsa porteña.

A su vez, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que YPF lideraba ese lote con un incremento de 3,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban dispares, mientras que los títulos en pesos operaban con incrementos de hasta 0,3%. Así, el riesgo país aumentaba 0,4% hasta los 2.429 puntos básicos.

Según fuentes del mercado, el volumen operado en el segmento de contado fue de U$S 282,113 millones, en futuros MAE U$S 35 millones y en el Rofex U$S 555 millones.