Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 11 de noviembre

La divisa en el mercado paralelo abre los mercado con estabilidad. Esta semana suma una suba de dos pesos. Qué pasa con las demás monedas.

Luego de subir un peso en la jornada del jueves, el dólar blue abre los mercados este viernes 11 de noviembre a $ 292. De esta manera, la brecha entre el tipo de cambio oficial y el ilegal que se transa en cuevas clandestinas se ubica en el 82% promedio.

Por su parte, el dólar oficial minorista se vende a $ 167,36 promedio, con una suba de 19 centavos. Siguiendo la misma curva, el dólar denominado ahorro se comercializa a $ 276,14. En tanto, en el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación asciende hasta $ 307,49 y el dólar MEP avanza a $ 295,57.

Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS-, marcó un promedio de $217,75 por unidad, y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, a $276,37.



En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior -y que cuenta con una alícuota de 45%- se ubicó en $293,12, mientras que para compras superiores a 300 dólares -y que posee un impuesto adicional de 25%-, se ubicó en $335.

Qué pasó en los mercados el jueves

Fuentes de mercado señalaron que la autoridad monetaria finalizó la rueda de hoy con un saldo negativo de US$ 95 millones. “En lo que va del mes, la autoridad monetaria acumula ventas por algo más de US$ 710 millones”, indicó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.



El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 331 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 31 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 593 millones.

El índice S&P Merval sube 1,31% y se ubica en 144.949,72 unidades pasada la media rueda en el mercado porteño, mientras que las acciones de empresas argentinas en Wall Street avanzaban hasta 6,9%. En el panel líder local, los papeles de Cresud e YPF anotaban alzas de 4% y 3,47%, respectivamente.

En tanto, los ADRs de empresas argentinas en la Bolsa de Nueva York marcaban mayoría de ganancias, en una jornada en la que Globant lideraba ese lote con un incremento de 6,9%.

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares cotizaban con alzas de hasta 2,7%, mientras que los títulos en pesos marcaban incrementos de hasta 2,2%. En este marco, el riesgo país sube 0,9% hasta los 2.547 puntos básicos.