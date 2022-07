Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 1 de julio y el riesgo país

En el mercado paralelo, la divisa se mantiene cerca del precio récord. Qué pasa con las demás cotizaciones.

Luego de bajar un peso el jueves, el dólar blue se vende a $ 238. De todos modos, sigue por encima del dólar solidario, pero se posiciona por debajo del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 84 por ciento.

A su vez, el dólar financiero cotizó en verde. El MEP o "Bolsa" trepa hasta los $ 249,72. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) sube a los $ 252,94. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 escala a $ 249,07 y el CCL Cedear 1,5% hasta los $ 253,49.

La cotización del dólar oficial cerró el jueves a un promedio de $ 130,44, con una suba de 45 centavos respecto al cierre previo, con lo que a lo largo de junio acumuló un incremento de $4,82, equivalente al 3,83%. Así, el dólar con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto País-, marcó un promedio de $ 169,57 por unidad; y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de un 35% sobre la compra de divisas, el valor promedio fue de $ 215,22.

Según fuentes del mercado, el Banco Central terminó su participación con compras por poco más de U$S 536 millones el último jueves. En junio totalizó compras por unos U$S 950 millones y en el año acumula ahora unos U$S 1.800 millones de compras netas en el mercado.

El Banco Central prohibió la financiación en cuotas de productos o servicios comprados del exterior

El Banco Central (BCRA) prohibió el jueves a bancos y empresas proveedoras de créditos financiar, en cuotas, la compra de productos o servicios adquiridos en el exterior, lo cual incluye desde pasajes y servicios turísticos hasta productos recibidos a través de envíos postales.

La medida fue publicada esta noche a través de la Comunicación "A" 7535, en la que se estableció que a partir del próximo 4 de julio, las entidades financieras y los proveedores no financieros de crédito (tanto las empresas no financieras emisoras de tarjetas de crédito y/o compra como los otros proveedores no financieros de crédito) no deberán financiar en cuotas las compras de sus clientes en estos rubros.

La norma incluye a "pasajes al exterior y servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas electrónicas u otros intermediarios".

También abarca a "productos en el exterior que se reciban por el sistema de envíos postales sin finalidad comercial según el Código Aduanero, ni de servicios internacionales de fletes, "couriers" y gestoría de trámites aduaneros.