Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este miércoles 4 de mayo

La divisa en el mercado paralelo mantiene una suba de 2,50 pesos registrada el martes. Qué ocurre con las demás divisas.

El dólar blue mantiene la suba de los $ 2,50 del martes y se vende a $ 203,50 este miércoles 4 de mayo. De todas formas, se mantiene entre las divisas más caras del mercado cambiario. Actualmente, la brecha entre el billete paralelo y el oficial es alrededor del 68%, lejos del techo de 150% que se llegó a observar a mediados de octubre de 2020.

A su vez, el dólar financiero cotizó en rojo. El dólar MEP o “Bolsa” disminuye 01,9% hasta los $ 206,08. Asimismo, el dólar Contado Con Liqui (CCL) pierde 1,7% hasta los $ 207,46. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, también fueron a la baja: el MEP atado al GD30 cede1,6% hasta $ 206,03 y el CCL Cedear baja 1,3% hasta los $ 207,58.

El dólar oficial se comercializa en los $ 120,75. Lo mismo ocurre con el dólar solidario que, con el recargo del 30 por ciento por el impuesto PAIS y el 35 por ciento del adelanto del pago de Ganancias, se posiciona en los $199,24.

En una rueda con menor volumen negociado, el Banco Central terminó su participación con compras por U$S 50 millones, que sumados a los U$S 190 millones de ayer suman U$S 240 en las dos primeras ruedas del mes.

Qué pasa con el dólar blue

Tras tocar un piso en los 195 pesos tal como adelantó El Destape, el dólar blue comenzó un ascenso alcista con variaciones y altibajos. Primero subió hasta los 213 pesos y luego volvió a bajar hasta los 199 pesos el viernes de la semana pasada. Ahora, en estas dos ruedas, subió 4,50 pesos.

El presidente del BCRA, Miguel Pesce, pronosticó que las exportaciones alcanzarán este año los US$ 84.000 millones, que servirán para afrontar la restricción externa que padece la Argentina y "hasta que alcance la meta de los US$ 100.000 millones en exportaciones, estamos en una situación de administración cambiaria".

"No nos gusta", admitió el titular del Central, pero explicó que "hasta que no alcancemos ese nivel de exportaciones de divisas no será suficiente" para sortear la restricción externa. No obstante, consideró que llegar a los US$ 100.000 millones de exportaciones anuales es una "meta que podemos alcanzar no en tanto tiempo".

"Especialmente si nos favorecen los precios internacionales como nos favorecieron hasta el momento", afirmó el funcionario durante el primer encuentro de la Mesa Nacional sobre Minería Abierta a la Comunidad (Memac). Asimismo, se lamentó de la incapacidad que tiene la economía argentina de "transformar su ahorro interno en inversiones", un hecho que se ve reflejado en la baja profundidad del sistema financiero local y el hecho de que hayan detectado una "fuga de capitales por US$ 170.000 millones", afirmó Pesce, quien precisó que "unos US$ 85.000 millones se fugaron en los últimos 4 años".