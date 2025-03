Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 6 de marzo

El precio del dólar blue de este jueves 6 de marzo de 2025 cotiza a 1.205 pesos para la compra y 1.225 pesos para la venta, tras un fin de semana extra largo. Los dólares MEP y CCL cotizan, en tanto, se disparan y se cosolidan por encima por encima de los $1.230, luego de una semana movida en los mercados de la Argentina.

El mercado financiero arrancó en positivo luego de la incertidumbre que generó el cimbronazo en las plazas internacionales por las medidas que implementó Donald Trump. Las acciones del MERVAL suben 1%, destacándose Central Puerto (3,9%) y Loma Negra (3,4%).

Los bonos soberanos muestran incrementos superiores a 2,5%, con lo cual el Riesgo País se ubica en 732 puntos. Por su parte los ADRs de acciones argentinas que cotizan en Nueva York operan con mayorías de alza.

¿Qué es el dólar blue?

El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina. A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones ni límites en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo convierte en una opción para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida, aunque también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.

Cotización del dólar blue hoy

El precio del dólar blue arrancó ayer la semana a la baja. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este jueves 6 de marzo de 2025, el dólar blue opera en:

Compra : $ 1.205.

: $ 1.205. Venta: $ 1.225.

Pese a esto, es fundamental recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realice la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes.

Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización también varía, y este jueves 6 de marzo de 2025, cotiza a:

Compra : $ 1.232,10

: $ 1.232,10 Venta: $ 1.236,40

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación. Este jueves 6 de marzo, el dólar CCL opera a:

Compra : $ 1.230,70

: $ 1.230,70 Venta: $ 1.233,3

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina, y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este jueves 6 de marzo, el dólar oficial se negocia en:

Compra : $ 1044,5

: $ 1044,5 Venta: $ 1084,5

Reservas internacionales del BCRA

Este miércoles 5 de marzo, primer día hábil de abril, el Banco Central compró U$S 245 millones y las reservas volvieron a superar los U$S 28.000 millones. De esta forma, las reservas internacionales terminaron en U$S 28.018 millones. En el día bajaron U$S 23 millones y en el año bajaron U$S 1.594 millones.

Dólar blue histórico: ¿Cómo ha evolucionado su precio?

El precio del dólar blue experimenta diversas fluctuaciones a lo largo de la historia, influenciado por factores económicos y políticos. En los últimos años, se observó un aumento en su valor, especialmente en contextos de incertidumbre económica o restricciones cambiarias. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el dólar blue es un mercado informal y no regulado, lo que lo hace más volátil y riesgoso.

¿Cómo se calcula el precio del dólar blue?

El precio del dólar blue se determina por la oferta y la demanda en el mercado paralelo. Generalmente, cuando hay una mayor demanda de dólares, su precio sube, y cuando hay una mayor oferta, su precio baja. Sin embargo, otros factores también pueden influir en su cotización, como las expectativas económicas, las medidas del gobierno, la inflación, la emisión monetaria, la incertidumbre política, la inestabilidad financiera, la desconfianza en los mercados, y la especulación, o el contexto internacional. Por lo tanto, es difícil predecir con exactitud cuál será el precio del dólar blue en el futuro.

Diferencias entre el dólar blue, dólar MEP y dólar CCL

Además del dólar blue, existen otras cotizaciones del dólar en la Argentina, como el dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) y el dólar CCL (Contado con Liquidación). A diferencia del dólar blue, tanto el dólar MEP como el dólar CCL son legales y se negocian en mercados regulados. El dólar MEP permite comprar valores o títulos públicos en pesos y venderlos en dólares en el país, mientras que el dólar CCL permite comprar acciones en pesos y venderlas en dólares en el exterior.

Si bien las tres cotizaciones están relacionadas, sus precios suelen ser diferentes. El dólar MEP y el dólar CCL suelen ser más económicos que el dólar blue, ya que su operatoria es más transparente y segura. Sin embargo, también tienen mayores requisitos y restricciones, como plazos mínimos de tenencia de los títulos.