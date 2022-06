Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 30 de junio y el riesgo país

La divisa en el mercado paralelo se mantiene en su máximo histórico. Qué pasa con el resto de las divisas.

Luego de no manifestar cambios en su cotización el miércoles, el dólar blue se vende este jueves 30 de junio a $ 239. La divisa en el mercado paralelo se mantiene por encima del dólar solidario, pero se aleja del financiero. Actualmente, la brecha entre el tipo de cambio ilegal y el oficial es alrededor del 83%.

A su vez, el dólar financiero cotiza en verde. El MEP o “Bolsa” llega hasta los $ 244,57. Asimismo, el Contado Con Liqui (CCL) escala hasta los $ 250,27. En cuanto a las divisas bursátiles no regularizadas, ambas fueron al alza: el MEP atado al GD30 salta hasta los $ 245,27 y el CCL Cedear asciende hasta los $ 250,62.

Por último, el dólar oficial no tiene cambios y se comercializa en los $ 129,75. Así, el dólar solidario con el recargo de 30% -contemplado en el impuesto PAÍS y con el anticipo a cuenta del Impuesto a las Ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $214,48.

El riesgo país, índice del JP Morgan que mide el nivel crediticio y financiero de un país, se ubica en la Argentina en los 2.461 puntos. De esta forma se descomprime de a poco luego de haber superado los 2500 puntos el martes.

Récord de compra del Banco Central

El Banco Central tuvo un resultado significativo por su actividad. La autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce terminó el día con compras por algo más de U$S 560 millones, y el acumulado del mes se aproxima a los U$S 400 millones de compras netas en el mercado.

Fuentes de mercado estimaron que la autoridad monetaria finalizó la jornada de hoy con un saldo positivo de alrededor de US$ 560 millones. "Las compras oficiales de hoy son las de mayor volumen desde diciembre de 2016", detalló Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

Además, Quintana apuntó que en los tres primeros días de esta semana, el Banco Central acumula compras por casi US$ 1.000 millones, mientras que el acumulado del mes se aproxima a los US$ 400 millones de compras netas en el mercado. "Con la demanda desarticulada por efecto de las restricciones, el BCRA tuvo un resultado significativo por su actividad de hoy", explicó el analista.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$ 685 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por US$ 362 millones y en el mercado de futuros Rofex se transaron US$ 1232 millones.

